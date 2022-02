Atalanta, missione ottavi di finale compiuta: è l'unica italiana - BergamoNews

La Dea accede agli ottavi di finale con merito. In un periodo molto complicato ogni vittoria diventa più sentita proprio perché meno scontata.

L’avversario si è dimostrato più modesto del previsto, ma con questa Atalanta incerottata e piena di dubbi non c’è più nulla di semplice.

Nel tempio greco del Pireo l’Atalanta parte col tridente leggero con Malinovskyi sostenuto da Pasalic e Pessina.

Il primo spavento arriva dalle parti di Musso con il mancino di Camara che sibila a filo del palo. Sembra una serata dalle forti sofferenze, invece i nerazzurri si sistemano bene in difesa, rischiano veramente con il contagocce (i greci chiuderanno con zero conclusioni nello specchio) e pian piano cercano di costruire manovre per scardinare il bunker di Martins.

Ovviamente gli orobici non sono scintillanti, l’assenza di una punta si fa sentire sempre e comunque ma provano a sorprendere la difesa avversaria con i lanci a scavalcare la difesa. Da queste situazioni nascono prima le chance per Maehle e Pessina, poi è proprio il danese a sbloccare il punteggio.

Nella ripresa la Dea si mantiene lucida, non perde la bussola e con gli ingressi di Koopmeiners e Boga vengono confezionate le altre due reti della serata: i due subentrati apparecchiano la tavola per Malinovksyi che firma un gol più bello dell’altro.

Le due bombe di Malinovksyi parevano scritte.

Il calcio è nulla in confronto a ciò che sta accadendo in Ucraina nelle ultime ore, ma il ragazzo nonostante le emozioni contrastanti provate dentro di sé, con la famiglia tra gli spari e la paura, ha voluto giocare, ha segnato e ha mandato un messaggio.

Se in campionato l’Atalanta è in frenata, in Europa è ad oggi l’unica ad aver vinto. Sicuramente l’avversario era il più modesto rispetto a Porto o Barcellona, ma in campo europeo non c’è mai nulla di facile e scontato.

L’Europa League resta un obiettivo: la Dea al completo potrebbe competere, così diventa dura ma mai dire mai.

Adesso testa alla Sampdoria, oltre all’attacco mancherà quasi tutta la difesa. Per l’ennesima occasione servirà stringere i denti.

TOP E FLOP

Analizzando la prestazione, la difesa si è ben comportata senza perdere mai le misure. In particolare Toloi, molto attento in ogni intervento difensivo come fece all’andata a Bergamo tra le mura amiche. Positivo anche il fatto che sia Demiral, De Roon e Pasalic non abbiano rimediato nessuna sanzione disciplinare: essendo diffidati, avrebbero rischiato di saltare la gara d’andata del prossimo turno (sorteggio in programma oggi a Nyon). Gli ingressi di Koopmeiners e Boga, inizialmente lasciati in panchina da mister Gasperini, hanno dato la sterzata alla gara e alla qualificazione. L’ivoriano ma soprattutto l’olandese hanno aumentato la qualità offensiva, preparando la strada alle perle di Malinovskyi. Ancora invece non troppo in luce Pasalic e Pessina, il quale nel primo tempo si incarta davanti alla porta facendo la scelta di passaggio sbagliata.

Le pagelle

Musso SV

Toloi 7,5

Demiral 7 (Cittadini SV)

Djimsiti 7

Hateboer 6

Freuler 7

De Roon 7,5

Maehle 7 (Pezzella SV)

Pessina 6 (Koopmeiners 7)

Pasalic 6 (Boga 6)

Malinovskyi 8,5 (Mihaila SV)

