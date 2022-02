Arriva Truth Social, l’app social media di Trump - BergamoNews

Nel giorno in cui vengono celebrati i passati presidenti Usa, Donald Trump ha deciso di lanciare il suo nuovo social media Truth Social.

L’app è stata sviluppata dalla Trump Media and Technology Group (TMTG).

Andiamo a vedere insieme agli esperti di Mister Gadget di cosa si tratta.

L’esigenza

Truth Social segue il filone dei nuovi social e delle nuove piattaforme nate per dare voce alla “destra politica”. Sono infatti sempre più gli esponenti politici che ritengono che venga messa in atto, nei loro confronti, una censura troppo dura.

La nascita di questo nuovo social può poi essere letta anche in un altro modo. Trump infatti aveva bisogno di una piattaforma amica all’interno della quale iniziare a muovere i primi passi di quella che sarà poi la campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024.

La nascita della piattaforma

La piattaforma prende sicuramente ispirazione da Twitter, il social più amato ed utilizzato dall’ormai ex presidente, dal quale per Trump è stato bannato ad inizio 2021, in seguito alle rivolte del campidoglio, colpevole di aver incitato le persone all’odio.

Cosi si esprimeva Trump nei confronti del social network: ”Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile! Non ci si può fidare di un piccolo gruppo di potenti che la pensano tutti uguale e che sperano di far tacere tutti coloro che la pensano diversamente”.

L’obbiettivo di Truth è dunque quella di raccogliere tutta una fetta di utenti del mondo del web appartenenti alla destra conservatrice o più in generale persone che trovano eccessiva la censura apportata sui social più diffusi.

Come funziona Truth social

La piattaforma è incentrata sul “Truth Feed” all’interno del quale verrano pubblicati le “Truths”, le verità, (che corrispondono sostanzialmente ai tweet) e i Re-Thruts (ovvero i Retweet). Persino l’impostazione grafica della piattaforma richiama in maniera palese quella di Twitter.

Disponibilità

L’applicazione Truth Social è ora disponibile sull’App Store iOS. L’app è disponibile solo per gli utenti statunitensi.

Mentre non è ancora chiaro quando verrà rilasciata la versione per i device Android, anche se da ciò che trapela, marzo potrebbe essere il mese giusto.

