Ucraina, le preghiere di Malinovskyi che posta il discorso del presidente. La moglie: "Fermate l'orrore" - BergamoNews

I colori della bandiera, le mani giunte in segno di preghiera e il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensy. Nei pensieri del centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovsky, in queste ore, non c’è soltanto l’impegnativa trasferta di Europa League contro l’Olympiacos, ma anche la grande preoccupazione per quel che sta accadendo nel suo paese d’origine, come si intuisce dalla storia postata sul suo profilo Instagram.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass, lanciando un appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi e intimando ai Paesi stranieri di evitare interferenze. Forti esplosioni si sono verificate a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev. “Più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi”, rende noto la presidenza ucraina.

Roksana Malinovska, moglie del fantasista nerazzurro, ha raccontato sempre via social quel che sta vivendo il suo popolo: “Le persone sono inorridite, in preda al panico – scrive -. Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Questo è un crimine contro tutta l’umanità, come si può fermare questo orrore?”.

