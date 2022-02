Tempo soleggiato con temperature al di sotto della media stagionale - BergamoNews

Che cosa ci riserva il meteo nel weekend lo scopriamo con il bollettino ufficiale emesso giovedì 24 febbraio 2022 dal Centro Meteo Lombardo, previsioni a cura di Gabriele Galastro.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna avremo un aumento della nuvolosità ma con temperature sempre miti.

Nella giornata di venerdì una saccatura proveniente dal Nord Europa sfiorerà il Nord Italia portando qualche debole nevicata sui rilievi Alpini e venti di Fohn sulla pianura centro-occidentale.

Tra sabato e Domenica un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantirà tempo soleggiato su tutta la regione ma con temperature al di sotto della media stagionale.

Giovedì 24 febbraio 2022

Tempo Previsto: Nel primo mattino sulla bassa pianura occidentale possibili nebbie.

Tra la mattinata e il pomeriggio cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori.

Dalla serata ampie schiarite da ovest verso est e formazione di banchi di nebbia nelle aree adiacenti al fiume Po.

Temperature: Minime comprese tra 0 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 12 e 14°C.

Venti: In pianura venti deboli da nord-ovest, in quota venti deboli da sud-ovest.

Venerdì 25 febbraio 2022

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo nuvoloso o con nubi sparse ma con tempo prevalentemente asciutto, tra i rilievi Prealpini e la medio-alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla bassa pianura possibili nebbie.

Tra il pomeriggio e la sera cielo variabilmente nuvoloso su tutti i settori con possibili deboli nevicate intermittenti sui rilievi Alpini e con possibilità di qualche breve piovasco/rovescio tra il Bresciano, Cremonese e Mantovano, nei restanti settori tempo asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 1 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 13 e 17°C.

Venti: In pianura durante la mattinata venti deboli da sud-est, tra il pomeriggio e la sera venti moderati/forti da nord-ovest sui settori centro-occidentali.

In quota durante la mattinata venti deboli da sud-ovest, tra il pomeriggio e la sera venti moderati/forti da nord-ovest.

Sabato 26 febbraio 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Possibilità di nebbia durante le prime ore della mattinata sulla bassa pianura.

Temperature: Minime comprese tra 0 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 13 e 15°C.

Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da nord-est, in quota venti deboli/moderati da sud-est.

