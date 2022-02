Pezzotta: "Non perdiamo la speranza che la Pace sia il nostro futuro" - BergamoNews

Savino Pezzotta lo abbiamo visto sempre impegnato nelle battaglie sindacali, per i diritti civili, per progetti di cooperazione internazionale. Impegnato in quella politica che parte dal basso, anche se è stato parlamentare della Repubblica Italiana, e non ha mai smesso di prendere posizione ovunque si combattesse ingiustizia. Di fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, non manca di ridiscendere in piazza. Quella dei social. E lanciare un appello su Facebook: “Pace in Europa”.

Non avrei mai pensato di arrivare, dopo le sanguinose vicende balcaniche, ad invocare di nuovo la pace in Europa. Non è vero quello che si afferma che abbiamo vissuto 70 anni di pace in Europa, più di una volta i venti di guerra hanno lambito il nostro continente e sicuramente la vicenda più drammatica è stata quella che si è consumato nella ex Jugoslavia. Non possiamo però dimenticare che l’invasione della Cecoslovacchia, dell’Ungheria e gli interventi in Polonia sono stati tutti atti militari e azioni di guerra che hanno inciso in modo permanente sull’Europa che si è liberata dalla cortina di ferro.

Oggi si presenta la questione Ucraina che suscita in ogni persona amante della pace e della convivenza perplessità e paure.

Forse anche noi che abbiamo marciato tante volte da Perugia ad Assisi e partecipato alle tante manifestazioni del primo dell’anno non siamo stati radicali come dovevano essere, abbiamo tacitato la nostra coscienza con le manifestazioni.

Oggi siamo tutti preoccupati per quanto succede in Ucraina. Siamo tutti in pericolo e per questo si deve fermare l’ammucchio di truppe, di armi e di rifornimenti militari in Ucraina.

Vanno fermate le operazioni militari che la Russia ha avviato questa notte. Bisogna mettere fine al realismo politico che lascia liberi di agire i vari oligarchi e comandanti militari. Assistiamo ad una folle corsa al riarmo, che non ha conosciuto tregua neanche in questi anni di pandemia. Anzi le spese militari sono aumentate! E in questo delirio di spese per armamenti è coinvolta direttamente anche l’Italia. E’ una sottrazione di risorse che avrebbero servito per creare lavoro, innovazione, nuove politiche ambientali e aiuti e sostegno ai paesi poveri sulla strada del loro sviluppo umano. Non si può continuare a spendere in armamenti sempre più sofisticati , micidiali e costosi e nello stesso tempo lasciare che si determini una sorta di Apartheid Vaccinale che condanna milioni di persone povere ad essere preda del Virus Corona.

L’invasione dell’Ucraina è un fatto di enorme gravità che deve essere condannato e superato, ma che deve essere collocato nell’attuale situazione mondiale e nei suoi problemi che sempre più ci dicono seguendo Papa Francesco che “sima tutti sulla stessa barca” e che richiede il passaggio dai particolarismi e nazionalismi alla prassi di “Fratelli tutti ” che ci obbliga ad avanzare proposte che possano aiutare a superare questa situazione.

Personalmente credo che oggi l’unica proposta concreta sia quella proposta ieri tramite il Corriere della Sera dall’ambasciatore Sergio Romano di fare dell’Ucraina una nazione neutrale, una sorta di Svizzera dell’Est.

Ma mi siano consentite ulteriori annotazioni perché la pace deve essere una costruzione progressiva. Bisogna insistere per la riduzione delle spese in armi e per il disarmo, il superamento delle alleanze militari e dare vita a forme e organizzazioni di difesa non violente. Serve un pacifismo che ripreda il suo il suo cammino e che non si soddisfi solo delle sue marcie e proteste, certamente utili nella misura che siano in grado di proporre una ricerca costruttiva della pace come stile di vita.

La mobilitazione contro la guerra, le prevaricazioni dei potenti politici, militari ed economici va sempre mantenuta in essere, soprattutto nei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando, ma credo che sempre di più deve diventare progetto di educazione alla non violenza. Nel frattempo, dobbiamo essere saldi e coerenti e continuare ad essere contro la guerra chiedendo di ridurre le spese militare e utilizzare i risparmi che si ottengono per promuovere pace, cooperazione, convivibilità, dialogo e rispetto reciproco. L’importante è non perdere la speranza che la Pace è il nostro futuro.

