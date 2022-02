Olympiacos-Atalanta 0-3: due bolidi di Malinovskyi mettono in ginocchio i greci - segui la nostra diretta - BergamoNews

Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata di una settimana fa a Bergamo, l’Atalanta cerca il pass per gli ottavi di finale ad Atene contro l’Olympiacos.

Una gara non facile per gli uomini di Gasperini, che deve fare i conti con una serie di infortuni nel reparto offensivo che lo privano di tutti i suoi attaccanti.

A complicare ulteriormente le cose il clima caldo dello stadio Georgios Karaiskakis e dei tifosi di casa, che prima della partita sono stati protagonisti di alcuni scontri con i bergamaschi.

Ci sarebbero alcuni feriti, anche se non gravi. A evitare il peggio l’intervento della polizia greca.

Le formazioni ufficiali

Olympiacos (3-4-2-1): Vaclik; Manolas, Papastathopoulos, Cissé; Lala, M. Camara, A. Camara, M’Vila, Reabciuk; Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Pasalic . All. Gasperini

La nostra diretta

Secondo Tempo

38′ – Pezzella e Mihaila rilevano Malinovskyi e Maehle

29′ – Fuori Soares, dentro Fadiga per i padroni di casa

25′ – Fa il suo ingresso Vrousai ed esce M’Vila

24′ – Tris Dea! Ancora Malinovskyi dalla distanza si mette in proprio e pesca il sette con un tiro forte e preciso imparabile per il portiere

21′ – Raddoppio Atalanta! Boga in posizione defilata dialoga con Koopmeiners nello stretto, scarico per Malinovskyi che libera un siluro mancino sotto la traversa

15′ – Pedro Martins inserisce Valbuena per Onyekuru

11′ – Gasperini sostituisce Pessina e Pasalic per Koopmeiners e Boga

1′ – Entra Masouras al posto di Cisse tra le file biancorosse

1′ – Inizia la ripresa

Primo tempo

45′ – Finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi

40′ – Vantaggio Atalanta! De Roon sulla fascia sinistra premia Maehle in velocità, chiude su di lui Lala che si dimentica di controllare il pallone e il laterale di Gasperini ne approfitta bucando il portiere sotto le gambe con la punta del piede

38′ – Pessina lanciato in campo aperto spreca una grandissima occasione non servendo Pasalic che era tutto solo al centro dell’area. L’arbitro interrompe il gioco per un fuorigioco inesistente

35′ – Toloi guadagna il fondo dopo lo scambio con Hateboer, cross teso per Pasalic che non riesce a deviare la sfera in rete

29′ – Maehle si presenta a tu per tu con il portiere avversario e calcia alle stelle. L’esterno danese pescato in posizione di fuorigioco

23′ – Lancio dalla difesa filtrante per Pessina che manca l’aggancio

12′ – Il primo corner della gara lo battono i greci, ma nulla di fatto

9′ – Risponde l’Atalanta con il cross di Pasalic in mezzo all’area, ma la difesa di casa spazza via la sfera

7′ – Ci prova la squadra di casa con il tiro da fuori di M. Camara, che però si spegne a fondo campo

