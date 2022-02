Mia Martini, La scelta o Harry Potter? La tv del 24 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 24 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ragioni e conseguenze” e “Gold standard”.

Nel primo, Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa.

Nel secondo, è il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose…

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Mia Martini – Fammi sentire bella”.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Miami Beach”; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e i doni della morte – Parte 1”; su Rai4 alle 21.20 “Sabotage”; su La7D alle 21.30 “L’età dell’innocenza”; su La5 alle 21.05 “La scelta – The choice”; su Iris alle 20.55 “Demolition man”; e su Italia2 alle 21.10 “The hole in 3D”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il “Concerto del Teatro La Fenice”, diretto dal M° Fabio Luisi. In programma la Sinfonia Dal nuovo mondo di Dvorák e alcuni dei brani più amati del repertorio lirico interpretati da Pretty Yende e Brian Jagde. Coreografie di Diego Tortelli per la Fondazione Nazionale della Danza’Aterballetto.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

