Malinovskyi uomo copertina, in gol per la sua Ucraina: de Roon padrone - BergamoNews

Musso 6: Leggerezza nel prendersi un rischio gigantesco in avvio per un dribbling su Camara che l’arbitro Del Cerro Grande, da valido internazionale, tutela con la punizione a suo favore. Poi attacca il cartello “non disturbare”.

Toloi 6,5: Il giallo per non fare ripartire una pericolosa azione e tanta dimostrazione di tranquillità negli interventi a bloccare le velleità avversarie.

Demiral 7: Domina sulle palle alte, pulito negli anticipi su Tiquinho, impossibile chiedergli di più (44’st Cittadini s.v.: Un esordio che non dimenticherà facilmente).

Djimsiti 6,5: Fischiato dal pubblico greco come un goleador troppo temuto, si ricorda di essere più bravo a difendere. Non ricordo sbavature. Ritrovato anche come adrenalina da spendere.

Hateboer 6: Fresco papà, vorrebbe festeggiare con un gol che sfiora soltanto allo scadere con volontà e un inserimento sfortunato.

Freuler 6,5: Lavoro oscuro, spesso di sacrificio per mantenere ritmi alti a contrastare le ripartenze avversarie. Di nuovo gemello di de Roon per una ritrovata metà campo.

de Roon 7: Procura supremazia nella metà campo, attento senza mai rischiare di sguarnire la linea difensiva. Inserimento fatto alla perfezione con invito per Pasalic che non sfrutta (35’), poi splendido cambio di gioco che manda Maehle in gol. Inesauribile fino alla fine, anche lui ritrovato.

Maehle 6,5: L’aria di mare gli fa ritrovare i tempi d’inserimento visti solo con la maglia della sua nazionale, anche il gol con un colpo di punta di piede non bello per gli esteti , ma tanto pratico ad approfittare della lenta difesa greca (32’st Pezzella s.v.)

Malinovskyi 7,5: Dimostrazione di professionalità con il cuore in tumulto per i noti eventi, doppietta che lo premia e lo ripaga. Chapeau per concentrazione da uomo superiore agli eventi che ahimè sono ripetitivi nella storia (37’st Mihaila s.v.)

Pessina 6: Giocare per recuperare la condizione è la migliore medicina, subito a procurare il giallo a Cisse’, buoni segnali di ripresa di prestazione (11’st Koopmeiners 7: Entra per sveltire la manovra con il suo gioco a massimo due tocchi che portano all’assist per Malinovskyi del raddoppio. Impatto incredibile appena entrato a fare sentire il suo peso tecnico e tattico).

Pasalic 6: Gagliardo, più convinto della nuova posizione rispetto alle precedenti prestazioni (11’st Boga 7: Con il suo ingresso si aprono spazi che chiudono la gara).

Gasperini 7,5: Trasmette di nuovo alla squadra seppur rimaneggiata la giusta identità, poi prevale attenzione e differenza di valori tecnici, formazione prudente con rinuncia iniziale all’unica punta Boga per non dare riferimenti, senza dimenticare di stare subito alti. Quindi ricerca della velocità degli inserimenti, piuttosto che azione in profondità per mancanza di attori. Cambi azzeccati per riportare l’azione nella metà campo avversaria a inizio del secondo tempo, quando si faceva sentire la pressione avversaria. Diamogli stock option negoziabili purché rimanga a fare lui l’americano.

