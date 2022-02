Francesco Geneletti eletto presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. È Francesco Geneletti il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo. Dopo la proroga si sono svolte, per la prima volta da remoto, le tornate elettorali per i Consigli degli Ordini Territoriali dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. Scelta obbligata date le stringenti limitazioni anti-Covid, tutt’ora presenti.

Francesco Geneletti è il nuovo presidente del Consiglio di ODCEC Bergamo, successore di Simona Bonomelli, in carica dal 2017.

Francesco Geneletti è nato a Bergamo nel 1968, dopo gli studi superiori si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo e dal 1996 esercita la professione di Dottore Commercialista.

Dopo oltre un anno dalla data originale delle elezioni, le votazioni hanno finalmente avuto luogo.

“È stato un percorso accidentato, quello che ci ha portato all’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo – afferma Geneletti – ci sono stati diversi ricorsi ma sono molto felice di essere il neoeletto presidente di ODCEC Bergamo. L’intento è quello di consolidare e, se possibile, migliorare la visibilità della posizione dell’Ordine, a livello nazionale. Il nuovo Consiglio dovrà affrontare diverse nuove sfide sia a livello tecnico, legislativo ed organizzativo, che tecnologico, sempre alla ricerca del miglior servizio da rendere ai Colleghi. Importante novità è l’istituzione del Comitato per le pari opportunità formato da 7 Colleghi”.

“Svolgeremo l’incarico con orgoglio ed entusiasmo, e, ammetto, almeno per quanto mi riguarda, anche con un pizzico di emozione – dichiara il neo-presidente – si tratta di un incarico di grande responsabilità, sono consapevole degli ostacoli che potranno sorgere, ma il Consiglio si approccia al mandato con forte spirito di servizio”.

“Tante emozioni, tante sfide e sviluppi per questo Ordine, per me esperienza di vita indimenticabile – spiega la dottoressa Bonomelli – ma come dico sempre, tutte le cose, per farle bene è importante che abbiano una fine. Sono contenta che ci siano colleghi dopo di me con tanta voglia di fare e tante idee. Potranno solo migliorare il nostro Ordine”.

L’augurio da parte della dott.ssa Bonomelli per il nuovo Consiglio eletto è quello di tornare a vedere la bellezza di questa professione puntando sull’importanza del senso di appartenenza e del rispetto che questa professione merita di avere.

“La professione di Commercialista può essere a tratti complessa, può scoraggiare ma è anche piena di riconoscimenti professionali, di sorrisi dei clienti accompagnati nelle sfide quotidiane e dei colleghi con i quali si condividono esperienze umane. Il mio augurio è quello di tornare a vedere la bellezza di questa professione – e conclude – Spero di poter condividere, anche solo dall’esterno, tutti i futuri successi del nuovo consiglio”.

Durante le votazioni del 21 e 22 febbraio sono stati eletti i 14 membri del Consiglio di Odcec Bergamo, i membri del Collegio dei Revisori e 7 membri del Comitato delle pari opportunità.

