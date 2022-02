Dopo l'impresa di Atene Gasp esulta: "Felice per la squadra ma soprattutto per Ruslan" - BergamoNews

Il primo pensiero di Gasperini è per Malinovskyi, l’eroe della serata: “Sono felice per Ruslan, non è stato facile per nessuno, ma lui mi ha detto stamattina che si sentiva di giocare. Ha segnato due gol molto belli, un piccolo sorriso in una giornata difficile”.

Che significato ha questo risultato? “Sono soddisfatto, abbiamo vinto due partite e non era così facile, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Chi vorrei adesso? Vedremo il sorteggio, però anche noi siamo un avversario difficile da affrontare. Noi”, aggiunge Gasp “vogliamo fare bene in Europa, è sempre bello giocare in queste competizioni e questo è un bel passaggio del turno”.

Il 3-0 può essere una svolta anche dopo certi risultati negativi? “Il periodo che abbiamo appena vissuto è incancellabile. Spero che sia finito, vedremo cosa succede in campionato, speriamo di vivere un po’ di normalità. La qualificazione dà sicuramente morale, ho visto la squadra un po’ frustrata per gli ultimi risultati. Adesso torniamo in campionato, avanti con rispetto degli avversari e umiltà”.

Una battuta anche dall’amministratore delegato, Luca Percassi, che può giustamente sorridere: “Anche stasera l’Atalanta e Bergamo sono al centro delle cronache sportive. E’ una bella serata, noi sappiamo che dobbiamo lavorare e conquistare ogni partita”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!