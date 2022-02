Covid, a Bergamo 364 nuovi positivi: da marzo quarta dose per gli immunodepressi - BergamoNews

Sono 364 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 5.239 in tutta la Lombardia a fronte di 76.469 tamponi effettuati (6,8%) secondo il bollettino diffuso giovedì 24 febbraio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-20) e nei reparti (-5), mentre si registrano altri 45 decessi.

Dopo il via libera della Struttura commissariale, da martedì 1° marzo, al via anche la somministrazione della quarta dose di richiamo “booster” alle persone con marcata compromissione della risposta immunitaria. La Regione si sta già preparando a questa nuova fase della campagna vaccinale che vedrà coinvolti oltre 190 mila lombardi per i quali la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid è raccomandata.

Allo stesso tempo, la vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, fa sapere che è prevista sempre l’1° marzo la partenza delle somministrazioni del nuovo vaccino Novavax. “Le prime dosi – spiega – verranno infatti consegnate domenica 27 febbraio”. Il nuovo vaccino verrà somministrato presso centri vaccinali dedicati, distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale. Per Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XIII.

I dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 76.469, totale complessivo: 32.799.725

– i nuovi casi positivi: 5.239

– in terapia intensiva: 110 (-20)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.196 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 38.468 (+45)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.637 di cui 685 a Milano città;

Bergamo: 364;

Brescia: 660;

Como: 268;

Cremona: 261;

Lecco: 158;

Lodi: 93;

Mantova: 272;

Monza e Brianza: 433;

Pavia: 295;

Sondrio: 65;

Varese: 524.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!