Contest benefico per pulire le mura: in palio due pranzi da Vittorio - BergamoNews

Bergamo. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare a Orobicambiente, associazione per la tutela ambientale e del patrimonio storico, artistico e monumentale bergamasco che in particolare si occupa della pulizia delle mura venete.

Ma il contest ideato dal Rotaract Bergamo Alta avrà anche un risvolto molto piacevole per due dei suoi partecipanti, che avranno la possibilità di pranzare nel ristorante stellato da Vittorio.

Pensato come un gioco, il concorso si basa sulle abilità culinarie dei partecipanti che sono chiamati a ricreare una ricetta dello chef Chicco Cerea: crema di zucca all’arancia con crema di parmigiano.

Un piatto che lo chef ha realizzato in questo video (clicca qui), dove spiega ingredienti, dosi e piccoli trucchi per un risultato finale da leccarsi i baffi.

Per poter partecipare si richiede solamente una donazione minima di cinque euro, da fare sulla piattaforma GoFundme a questo link (clicca qui): il ricavato sarà destinato all’acquisto delle attrezzature e alla copertura delle spese necessarie a Orobicambiente per assicurare la pulizia di uno dei gioielli più preziosi della nostra città, patrimonio Unesco.

Una volta cimentati ai fornelli, i partecipanti dovranno scattare una fotografia e inviarla tramite un form dedicato insieme alla ricevuta dell’avvenuta donazione (clicca qui): da quel momento saranno ammessi al concorso che il 6 marzo vedrà decretare i due vincitori.

I due pranzi stellati per due persone da Vittorio saranno assegnati alla foto che lo chef in persona giudicherà migliore e a quella che riceverà più like sulla pagina Instagram rotaractbergamoalta.

