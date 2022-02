Confartigianato Imprese Bergamo presenta ConfAcademy: il percorso per aiutare le imprese a potenziarsi. Si comincia con l’edilizia - BergamoNews

In ogni azienda artigiana e micro piccola impresa, è il titolare che si assume in prima persona l’incarico di curare e presidiare direttamente tutte le operazioni legate alla gestione dell’attività, dal rispetto delle norme di settore, alla gestione operativa, alla scelta dei materiali e delle attrezzature più performanti, alla gestione del personale, alla promozione del suo prodotto o servizio.

Per aiutare le imprese, Confartigianato Bergamo ha ideato il progetto ConfAcademy, un piano di aggiornamento e potenziamento delle competenze manageriali studiato dai propri “Professional Trainer”. Le attività proposte hanno lo scopo di accompagnare gli imprenditori nella complessità della gestione dell’attività quotidiana, con seminari, webinar e corsi per aggiornarli su norme e decreti che regolamentano il settore, adempimenti fiscali ed amministrativi necessari, anche in materia di sicurezza, e indicazioni per promuoversi e farsi conoscere dai clienti.

Il primo ad essere interessato da questo progetto sarà il Settore Casa, fiore all’occhiello della nostra provincia, che dopo lunghi periodi di splendore e bui momenti di crisi, è riuscito con tenacia ed energia ad afferrare la ripartenza grazie al volano offerto dagli incentivi dei cosiddetti Bonus casa. Le nuove normative però pongono ostacoli e paletti non sempre facili da comprendere. Quello dei Bonus Casa e in particolare del Bonus 110% sarà quindi uno dei principali temi che verranno affrontati in questo percorso.

Il programma delle prossime iniziative prevede tre webinar gratuiti per le imprese del Settore.

Si comincia il venerdì 25 febbraio alle ore 18.30 con il webinar dal titolo “Un anno di Superbonus: facciamo il punto”.

Il webinar, a partecipazione gratuita, sarà aperto da Angelo Carrara, vicepresidente e rappresentante dell’Area Costruzioni e prevede gli interventi di Francesco Spampatti (Servizio Fiscale e tributario) che parlerà di “Superbonus 110%: aspetti fiscali dell’agevolazione” e di Enrico Agliardi (Responsabile Sportello Bonus casa) che presenterà lo Sportello Bonus casa che aiuta gli imprenditori nelle pratiche legate ai bonus.

Il secondo webinar dal titolo “Il controllo di gestione per le imprese del settore casa: gli aspetti imprescindibili per essere competitivi nell’attuale mercato”, sempre a partecipazione gratuita, si terrà venerdì 11 marzo alle ore 18.30.

Si parlerà di controllo di gestione che permette a tutti gli operatori del settore casa di mantenere la propria competitività aziendale nell’attuale mercato attraverso il monitoraggio specifico dei singoli processi aziendali nel loro svilupparsi. Anche qui l’apertura sarà effettuata da Angelo Carrara vicepresidente e rappresentante dell’Area Costruzioni e interverranno Vittorio Rota (titolare di Ved Consulting), Roberto Gargantini (Responsabile Servizio Contabilità) e Gabriella Fasulo (Responsabile Servizi Formativi).

Il terzo webinar dal titolo “Imprese Settore Casa: disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base alla Circolare n 4 del 9 dicembre 2021 (Decreto Legge 21 Ottobre 2021, n 146)” si terrà venerdì 25 marzo alle ore 18.30.

Il webinar, realizzato con la collaborazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL Bergamo, informerà gli operatori in merito ai comportamenti ispettivi, con lo scopo di evitare pensanti sanzioni, sospensioni del cantiere e spiacevoli disguidi. Angelo Carrara vicepresidente e rappresentante dell’Area Costruzioni aprirà l’evento online, a lui seguiranno i relatori Alberto Serra, (ingegnere dell’Ispettorato Lavoro Bergamo) insieme a Simone Burini, (responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza)

In programma anche diversi corsi dedicati al settore. Al momento sono in fase di realizzazione il corso sull’uso di Whatsapp Business (dal 22 febbraio) e quello sul Controllo di Gestione (a maggio).

Per iscriversi agli eventi o chiedere informazioni è possibile compilare il form a questo indirizzo: https://confartigianatobergamo.it/confacademy-2022-speciale-edili/ o contattare l’ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel.035 274 355 – e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com)

Articolo a cura di Ufficio Comunicazione e Stampa

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!