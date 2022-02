Atalanta: Gasperini vuole battere l'Olympiacos senza attaccanti. Pasalic sarà la punta - BergamoNews

Si avvicina la prima partita da dentro o fuori della stagione atalantina. Giovedì 24 febbraio alle 18.45 la Dea sfiderà l’Olympiacos al Pireo nel match in cui ci sarà in palio il passaggio del turno in Europa League. Dopo il 2-1 dell’andata gli uomini di Gasperini non dovranno perdere in trasferta per strappare la qualificazione.

La doppietta di Djimsiti in rimonta ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Soares e sistemato una situazione che era diventata complicata per i nerazzurri. Con il nuovo regolamento anche se l’Atalanta dovesse perdere con un gol di svantaggio non verrebbe eliminata ma andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non è certamente quello che si augurano i tifosi però questa è una possibilità in più per Toloi e compagni.

I bergamaschi arrivano da un periodo falcidiato dagli infortuni che negli ultimi due mesi non ha permesso loro di esprimersi ai livelli della prima parte di stagione. Da gennaio in avanti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League hanno ottenuto tre vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. L’eliminazione dalla coppa nazionale e il successo in Serie A che manca da cinque giornate ha gettato alcune ombre sulla squadra.

Quale occasione migliore per allontanare le nubi se non centrare il passaggio del turno in Europa League? Di fronte ci sarà una formazione da non sottovalutare perché come ha dimostrato all’andata può mettere in difficoltà la Dea. In campionato la squadra allenata da Pedro Martins non ha rivali, comanda la graduatoria con 11 punti di vantaggio sul Paok ed è ancora imbattuta.

Per sbancare il Pireo, viste le assenze pesanti di Zapata, Muriel, Ilicic, Palomino e Miranchuk, Gasperini dovrà schierare nuovamente una formazione rimaneggiata. Tra i pali ci sarà Musso, in difesa vista la squalifica nel prossimo turno di campionato Djimsiti e Demiral giocheranno sicuramente al fianco di Toloi. A centrocampo De Roon e Freuler, sulle fasce Zappacosta e Maehle sembrano in vantaggio su Pezzella e Hateboer. In avanti Koopmeiners e Malinovskyi supporteranno Pasalic che potrebbe essere schierato da “falso nueve”.

Il tecnico dei greci Pedro Martins giocherà invece con Vaclik in porta, due vecchie conoscenze del calcio italiano Papastathopoulos, Manolas in difesa, insieme a Cisse. In mezzo al campo Lala, M. Camara, M’Vila e Reabciuk. In attacco A. Camara e Masouras alle spalle di Soares.

