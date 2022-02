Venerdì nuovo sciopero del trasporto pubblico locale: possibili disagi fuori dalle fasce di garanzia - BergamoNews

Bergamo. Per la quinta volta nell’arco di un anno i lavoratori del trasporto pubblico locale proclamano uno sciopero nazionale per rivendicare il rinnovo del loro Contratto, scaduto da oltre 4 anni. Dopo le mobilitazioni di febbraio, marzo e giugno del 2021, e dopo quella dell’inizio del 2022, braccia di nuovo incrociate questa settimana, venerdì 25 febbraio.

Nel giorno dello sciopero, i lavoratori del TPL provinciale in aziende come TEB, Arriva e Locatelli (ma, questa volta, non ATB) si riuniranno in un presidio dalle 9 alle 11.30 in piazza Marconi 4 a Bergamo, nei pressi della sede di Arriva.

Lo sciopero, proclamato unitariamente da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL-FNA sarà di 24 ore. Le fasce orarie in cui il servizio sarà garantito per le aziende extra-urbane sono quelle dalle 6 alle 8.30 del mattino e dalle 12.30 alle 16.

“Il Contratto nazionale degli Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità/TPL) è scaduto a dicembre del 2017 – sottolineano Aniello Sudrio della FILT-CGIL e Pasquale Salvatore di FIT-CISL di Bergamo – Il 17 giugno 2021 era stato sottoscritto un accordo ponte che aveva riconosciuto la somma di 680 euro a titolo di una tantum al livello medio per il triennio 2018-2020. Questa cifra non ha effetti previdenziali né salariali a regime, ma ha costituito solo una minima forma di ristoro alla categoria in piena emergenza sanitaria. Le varie fasi del lungo confronto hanno fatto emergere il rifiuto delle associazioni datoriali di entrare nel merito di una reale trattativa che è stata ripetutamente interrotta da Asstra, Anav, Agens, sul tema dell’autofinanziamento del rinnovo contrattuale da parte dei lavoratori. Ancora una volta riscontriamo come il negoziato per il rinnovo del Contratto non riesca ad avere uno sbocco positivo a causa degli atteggiamenti dilatori delle controparti. Riteniamo pertanto necessario collocare il negoziato in sede istituzionale”.

Al mancato rinnovo contrattuale va aggiunto anche il tema della mancanza di autisti, più volte denunciata dalle stesse associazioni datoriali: “La questione della difficoltà nel reperire personale trova le sue cause nelle basse condizioni salariali generate, appunto, anche dall’atteggiamento delle associazioni datoriali che hanno rinnovato gli ultimi Contratti nazionali sempre in forte ritardo rispetto alla loro naturale scadenza. Ma anche le critiche condizioni lavorative e l’aumento del rischio di aggressioni potrebbero trovare parziale soluzione con il rinnovo del CCNL, prevedendo nel contratto apposite misure di tutela a favore degli autisti, e accorgimenti specifici a seconda dei diversi profili professionali” concludono i due sindacalisti.

Treni

Venerdì 25 febbraio a causa di uno sciopero che potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, il servizio su alcune linee potrà subire cancellazioni e variazioni. L’agitazione non coinvolge il personale di Trenord e riguarderà 9 delle 42 direttrici dove circolano i treni del servizio regionale.

In particolare, potranno essere interessati i treni che circolano sulla rete Ferrovienord, cioè i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa, Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Malpensa Aeroporto – la linea Brescia-Iseo-Edolo e il servizio transfrontaliero S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e RFI, cioè i collegamenti S1 Milano Bovisa-Lodi, S2 Seveso-Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia, Malpensa Express su Milano Centrale.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.

In attuazione di quanto previsto dalle modalità di sciopero, venerdì circoleranno treni garantiti negli orari 6-9 e 18-21. In particolare, sulle linee su rete Ferrovienord saranno effettuati i treni il cui orario di partenza è compreso in queste fasce orarie, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!