Treviglio, 13enne rapinato al luna park: denunciati tre minorenni - BergamoNews

Treviglio. Non avevano fatto i conti con due agenti in borghese i tre minorenni che nel pomeriggio di martedì (22 febbraio) hanno rapinato dello zaino un tredicenne al luna park nel piazzale di Treviglio Fiera.

È successo intorno alle 17. I tre hanno minacciato e derubato dello zaino il giovane ragazzo per poi darsi alla fuga. Ma sono stati notati dai due poliziotti, in servizio in zona dopo le segnalazioni di altri episodi simili, che li hanno inseguiti e bloccati, anche grazie al supporto del personale delle volanti.

I baby rapinatori, che hanno tra i 13 e i 16 anni, sono stati portati in commissariato per gli accertamenti di rito. Sono stati denunciati e affidati ai genitori.

Uno di loro, inoltre, durante il riconoscimento ha mostrato ai poliziotti un green pass non suo e per questo è stato anche denunciato per sostituzione di persona e gli è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro.

