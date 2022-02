Sciopero Tim a Milano, da Bergamo 250 lavoratori: "Pronti a difendere il futuro occupazionale" - BergamoNews

È un’adesione che si aggira “attorno al 50%” quella che i sindacati hanno registrato mercoledì 23 febbraio tra i lavoratori Tim a Bergamo, nel giorno dello sciopero nazionale dell’azienda.

Nella nostra provincia sono circa 250 i dipendenti, fra tecnici e venditori attivi sul territorio più i colleghi della sede di via Zanica. Da qui una delegazione mercoledì mattina ha raggiunto in bus il presidio regionale organizzato a Milano, davanti a Palazzo Lombardia.

“Il percorso per la creazione di una rete unica nazionale, favorito dal memorandum di agosto 2020, condiviso con Cassa Depositi e Prestiti e con il Governo, è sostanzialmente fallito – si legge nella nota unitaria regionale di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL – Durante le fasi più acute della pandemia Tim ha dimostrato di essere un’azienda necessaria per il sistema paese, con un ruolo di guida per tutto il settore delle telecomunicazioni, aumentando la disponibilità di banda per milioni di famiglie, riducendo il digital divide, accorciando le distanze tra le persone, e il gap tra l’Italia e il resto d’Europa” .

Eppure, prosegue la nota, “l’impegno delle istituzioni nel salvaguardarla appare minimo”.

E, infatti, Tim sta vivendo “uno dei suoi periodi peggiori”, con il rischio concreto di una separazione societaria tra due o più aziende e i conseguenti rischi occupazionali che potrebbero concretizzarsi in esuberi per dipendenti diretti e per l’indotto.

Per questo SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL hanno proclamato la mobilitazione di mercoledì in vista soprattutto della presentazione del piano industriale del prossimo triennio, in programma per il 2 marzo. Altre iniziative sindacali potranno essere organizzate successivamente: “Saremo pronti a fare tutto il necessario per difendere il futuro occupazionale della nostra azienda”, concludono i sindacati di categoria.

