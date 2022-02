"Online Insieme": in Comune apre il nuovo sportello in aiuto ai servizi digitali - BergamoNews

Cassano D’Adda. Si tratta del nuovo sportello Online INSIEME; un servizio in aiuto alla gestione delle pratiche da inviare telematicamente, pensato per chi non abbia familiarità con il mondo digitale. Sempre più spesso infatti, la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei cittadini l’offerta dei propri servizi tramite l’utilizzo dei canali informatici. Basti pensare ad esempio alle innovazioni portate dall’identità digitale SPID, dalla Carta di identità elettronica e da tutti i servizi fruibili direttamente dalla scrivania di casa (Agenzia delle entrate, INPS, fascicolo sanitario elettronico, ecc…).

“Queste innovazioni hanno agevolato enormemente il dialogo tra cittadino e uffici pubblici sia in termini di velocità e semplicità, sia di economicità dei servizi offerti. D’altro canto il rischio di escludere, o rendere più difficile, l’accesso ai servizi pubblici ad alcune fasce di popolazione non è da sottovalutare. Basti pensare che il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite nel Rapporto sulla promozione e la protezione del diritto di opinione ed espressione ha affermato che “l’accesso ad Internet è uno degli strumenti più importanti di questo secolo per aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche” e ha chiesto a tutti gli Stati “di promuovere e facilitarne l’accesso. Il Comune di Cassano d’Adda vuole fare la sua parte; per questo ha attivato il nuovo servizio.” Queste le parole dell’Assessore alla comunicazione Antonio Prospero Capece.

Lo sportello ONLINE INSIEME è rivolto a chi necessiti di supporto per:

– utilizzare lo SPID;

– scoprire come usare la Carta di identità elettronica (CIE);

– accedere ai servizi online del Comune, per presentare le proprie pratiche direttamente da casa;

– scaricare gratuitamente i propri certificati direttamente dall’Anagrafe nazionale online (ANPR).

Il servizio è attivo, su appuntamento, presso i locali di Spazio Città (in piazzetta Cesare Bettini), nei seguenti orari:

– lunedì, martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30

– giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.40 alle 18.40

Per prendere appuntamento:

– accedere al servizio di prenotazione online a questa pagina: prenotazione sportelli

– inviare una email all’indirizzo: demografici@comune.cassanodadda.mi.it

– chiamare il numero 0363 366 226

