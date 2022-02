Olympiacos-Atalanta: le informazioni utili per i tifosi che andranno in Grecia - BergamoNews

In vista del match di ritorno dei playoff di Europa League tra Olympiacos e Atalanta di giovedì 24 febbraio l’Ambasciata italiana ad Atene ha diffuso le informazioni utili per i tifosi bergamaschi partiti per la Grecia.

Il punto di ritrovo per i sostenitori nerazzurri è previsto al “Panathinakon stadium/Marble stadium”, lo stadio dei Giochi Olimpici del 1896 nel centro città. I bus-navetta che trasporteranno gli atalantini allo stadio partiranno alle 16, orario locale.

Per l’ingresso in Grecia la normativa Covid prevede la compilazione prima dell’imbarco del Passenger Locator Form, modulo online su questo sito (non accessibile con Internet Explorer) e la presentazione del Green Pass.

I numeri da contattare in caso di emergenza sono il 112, il 100 per la Polizia/Pronto intervento, il 166 per urgenze mediche, il 199 per i Vigili del Fuoco, il 171 per la Polizia Turistica, il 10400 per l’assistenza stradale, il 14944 per ospedali e farmacie di turno e il 139 per chiamare l’Italia a carico del destinatario.

