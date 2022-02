Nasce Unai Bergamo, l'Associazione di amministratori di immobili - BergamoNews

Bergamo. Unai è la più antica Associazione di amministratori di immobili in Italia con circa 15 mila associati. L’adeguata tutela e rappresentanza nelle sedi istituzionali e la garanzia di poter contare sull’assistenza dell’associazione, da quest’anno anche a Bergamo, sono il fiore all’occhiello dell’azione di rappresentanza Unai che il 25 febbraio si presenta agli amministratori del territorio in occasione del primo evento formativo targato Centro Studi Condominiali Unai Bergamo – dal titolo “L’amministratore di condominio: doveri, poteri e responsabilità nella vita condominiale” – in programma al NH Hotel Bergamo (via Paleocapa 1/G).

Alla parte formativa (dalle ore 15 alle 19 con rilascio dell’attestato di partecipazione ai sensi del DM 140/14 per l’annualità 2021/2022) seguirà la presentazione del Centro Studi Condominiali di Unai Bergamo, una vera e propria Academy per la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio, e a seguire si condividerà con tutti i presenti un momento conviviale per brindare alla nascita di Unai Bergamo.

Oltre al presidente nazionale Unai, l’avvocato Rosario Calabrese, e alla presidente Unai Bergamo, dottoressa Laura Capelli, all’evento formativo interverranno anche alcuni avvocati del Foro bergamasco: esperti di diritto condominiale che approfondiranno diverse tematiche attuali per gli amministratori di condominio, tra cui il recupero dei crediti condominiali e la responsabilità penale dell’amministratore. Il convegno, infatti, ha ottenuto anche l’accreditamento dal Cnf (Consiglio Nazionale Forense) per l’acquisizione di 4 crediti formativi agli avvocati iscritti all’evento.

