Liste attesa in Lombardia, Carnevali (Pd): "84 milioni di euro grazie allo Stato" - BergamoNews

Bergamo. L’onorevole Elena Carnevali del Partito Democratico commenta: “L’abbattimento delle liste di attesa è un obbiettivo fondamentale per recuperare diagnosi, visite, terapie, screening, soprattutto per le patologie – tra cui le oncologiche – che possono determinare esiti di aggravamento severo. Fin qui tutto bene anche obbiettivo del 110 per cento rispetto a due anni fa previsto dal piano Lombardo. Ma Regione Lombardia può fare un piano di 84 milioni di euro solo grazie alle risorse stanziate con la legge di bilancio 2022 . Non un euro di più di risorse proprie. C’è però una scelta che Regione Lombardia fa, è quella di limitarsi a ridistribuire i fondi ricevuti dalla Legge di bilancio, presentandoli come propri ma senza aggiungere un centesimo. E questo proprio nella regione italiana più colpita dall’emergenza Covid”.

