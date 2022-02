La crisi politica minaccia anche l'economia bergamasca: nel 2021 affari con l'Ucraina per 80 milioni in 9 mesi - BergamoNews

Bergamo. Al 30 settembre 2021, secondo l'ultima rilevazione disponibile in Camera di Commercio, la provincia di Bergamo aveva già concluso con l'Ucraina affari per oltre 80 milioni di euro: circa 17,5 milioni il valore dei prodotti importati, 62,5 quelli delle nostre aziende che hanno compiuto il percorso inverso.

Dati che, al netto della flessione del 2020 attribuibile all'emergenza sanitaria (giro d'affari da 61 milioni), risultano in forte crescita rispetto all'aggiornamento del terzo trimestre 2019, quando Bergamo importava per poco meno di 10 milioni ed esportava per 57,6 milioni.

La crisi Ucraina rischia di mettere in grave difficoltà anche questi rapporti commerciali che negli anni le nostre aziende sono state in grado di costruire, in particolare nel settore dei prodotti delle attività manifatturiere che nei primi 9 mesi del 2021 sulla rotta Bergamo-Kiev ha visto scambi per 39,7 milioni, di cui oltre 31 milioni di quota export.

Altro settore redditizio per le aziende bergamasche è quello dei macchinari e apparecchi nca, con 12,4 milioni di export, anche se la quota risulta in calo anche rispetto alla rilevazione 2020 e in contrazione di 3 milioni sul 2019.

Scorrendo il valore dei vari comparti, troviamo poi il commercio di sostanze e prodotti chimici (4,4 milioni il valore dei beni esportati), di mezzi di trasporto (3,9 milioni) e di articoli in gomma e materie plastiche o altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (2,7 milioni).

Di cosa hanno bisogno, invece, le nostre aziende? Dall'Ucraina arrivano soprattutto prodotti delle attività manifatturiere (8,5 milioni, valore quasi raddoppiato rispetto all'ultimo anno pre-Covid) e metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (3,9 milioni, due in più rispetto al 2019).

