Il vaccino Novavax da venerdì al Papa Giovanni: "Per tutte le prime dosi degli over 18" - BergamoNews

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia conferma che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi, in diversi centri vaccinali regionali.

Per la provincia di Bergamo sarà l’ospedale Papa Giovanni XXIII a ricevere le dosi del vaccino che, a differenza di quelli finora autorizzati in Europa, si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per i vaccini anti epatite B e papilloma virus.

Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima.

“Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti -che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!