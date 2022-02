Il fondo del nuovo azionista dell'Atalanta Pagliuca detiene la Sematic, che a Osio Sotto ha chiuso - BergamoNews

Bergamo. Non si presenta con un buon biglietto da visita agli occhi dei bergamaschi il nuovo co-presidente dell’Atalanta Stephen Pagliuca, che ha versato ad Antonio Percassi 275 milioni di euro per il suo 55% di quote societarie.

Il fondo Bain Capital amministrato dal 67enne americano è infatti proprietario anche della Wittur, la multinazionale tedesca che nel 2015 si è fusa con la Sematic. Ne è nata così una società tra le principali nella produzione di componenti, moduli e sistemi completi per l’industria degli ascensori, con sedi in tutto il mondo. Una di queste, però, quella bergamasca di Osio Sotto – a 5 minuti dal centro Bortolotti di Zingonia – ha chiuso i battenti a marzo 2021 e ha spostato la produzione in Ungheria, lasciando nei guai 183 lavoratori e le loro famiglie.

Alla base della chiusura ci sarebbero state le difficoltà che stava attraversando il settore, con le innovazioni dell’industria della componentistica e dei sistemi di ascensori degli ultimi anni. Ad aggravare la situazione sono state poi le ripercussioni della pandemia. L’unica soluzione trovata dai dirigenti è stata quella di trasferirsi nell’Est Europa.

Sulla questione è intervenuto Daniele Belotti, deputato bergamasco della Lega e super tifoso dell’Atalanta: “La Wittur è la multinazionale bavarese che un anno fa – il commento di Belotti – , quindi ancora con il dramma del Covid a Bergamo, non si è fatta problemi a mettere in strada 200 lavoratori della stabilimento Sematic-Wittur di Osio Sotto per trasferire la produzione in Ungheria. Come istituzioni bergamasche avevamo provato in tutti i modi, perfino coinvolgendo l’ambasciata tedesca, a richiedere un incontro a Monaco di Baviera con l’amministratore delegato di Wittur, ma fummo snobbati. Diciamo che per mister Pagliuca, se tutto coincide, non è un bel biglietto da visita per Bergamo”.

Intanto in queste ore, in attesa di una presentazione ufficiale dei nuovi vertici, si sta delineando il nuovo quadro dirigenziale della Dea. Pagliuca, azionista anche della squadra di basket dei Boston Celtics, sarà affiancato da Luca Bassi, un suo uomo di fiducia che avrà un ruolo strategico. Attuale “co-head of the technology financial and business services vertical” di Bain Capital, Bassi è anche responsabile di un team che in Italia e Spagna sovrintende alle acquisizioni nel ramo tecnologico: potrebbe quindi innovare la filosofia aziendale nerazzurra.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!