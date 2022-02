Gli anni più belli, Shakespeare in love o Quel mostro di suocera? La tv del 23 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 23 febbraio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Gli anni più belli”, diretto da Gabriele Muccino, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di un’Italia in progressivo cambiamento. Nonostante tutto, però, il legame che li unisce rimane saldo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Solo bugie”: Shaun e Lea soccorrono Alma, una ragazza incinta che, a seguito di un incidente stradale, rischia di perdere la bambina. La ragazza viene sottoposta ad un cesareo d’urgenza…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà “Michelle Impossible”, con Michelle Hunziker.

Italia1 alle 21.15 proporrà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Sweetheart”; su La5 alle 21.05 “Quel mostro di suocera”; e su Iris alle 20.55 “Shakespeare in love”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Don Chisciotte”, balletto in tre atti su musica di L. Minkus. Coreografia di L. Hilaire, ispirata alla versione originale di M. Baryshnikov per l’American Ballet Theatre, da M. Petipa e A. Gorsky. Direttore D. Garforth. Scene di V. Radunsky e A.J. Weissbard.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “I misteri di Parigi”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock ssx/Capitan Harlock”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!