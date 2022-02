Frana a Strozza, la Regione finanzia il ripristino immediato della strada - BergamoNews

Strozza. Regione Lombardia finanzierà il pronto intervento, ancora da quantificare, con modalità di “somma urgenza” per la pulizia della strada ed eventuale messa in sicurezza del versante, a seguito della frana avvenuta nella mattinata di mercoledì 23 febbraio in località Ca’ Campo a Strozza. Lo comunica l’assessorato alla Protezione civile.

Non si segnalano feriti e la frana non è nelle vicinanze del centro abitato. La carreggiata della strada comunale interessata, nonostante le operazioni di pulizia siano già in corso, non è ancora agibile e resterà chiusa almeno fino a giovedì per valutazioni geologiche. Sul posto si è subito attivato il tecnico dell’Ufficio territoriale regionale che ha effettuato un sopralluogo.

La situazione è costantemente monitorata dagli uffici competenti, per favorire un rapido intervento di supporto alla popolazione e togliere al più presto la frazione dall’isolamento.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!