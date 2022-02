Crisi Ucraina, Terzi: "Coesione di Unione Europea e Nato è antidoto alla guerra" - BergamoNews

Sta suscitando molta preoccupazione la crisi fra Ucraina e Russia. In questa zona l’atmosfera è tesa ormai da otto anni, le tensioni non sono cominciate ieri, ma ora la situazione è diventata incandescente ed è in evoluzione.

Nei giorni scorsi è successo un duro strappo quando, nella giornata di lunedì 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, due enclave russofone che si trovano nel Donbass ucraino, una regione situata nell’Est del Paese. Dopo aver ammassato migliaia di truppe sul confine, Putin ha dato l’ordine di entrare in queste due repubbliche sostenendo che si tratti di una “missione di pace” e “di protezione della popolazione locale”. Ne sono scaturite importanti reazioni sul piano internazionale: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “le azioni della Russia sono l’inizio dell’invasione” e da più parti, dagli Usa all’Unione Europea, sono state annunciate sanzioni nei confronti della Russia.

Come si può facilmente evincere da questa breve ricostruzione, gli equilibri risultano molto delicati. I possibili risvolti sono parecchi. La posta in gioco è elevata e le ripercussioni su scala mondiale possono essere molte, gravi e difficili da prevedere. Per fare un po’ di chiarezza abbiamo intervistato l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già Ministro degli Esteri ed esperto di politica internazionale.

Che cosa sta accadendo in Ucraina?

Il presidente del consiglio Mario Draghi lo ha detto con chiarezza ed è stato lapidario. Nella sua precisione e fermezza di toni, ha dichiarato che la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass, cioè le Repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, è un atto che deve essere condannato, così come l’ordine di Putin alle truppe russe di entrare in queste due repubbliche. Draghi ha spiegato che va condannata con fermezza questa violazione della sovranità dell’Ucraina, che comporta l’erogazione di sanzioni da parte dell’Unione Europea nei confronti della Federazione russa. È avvenuto un atto di aggressione con la forza: è la ripetizione della coreografia che abbiamo visto nel 2014 con l’attacco militare in Crimea.

Ci spieghi.

A distanza di otto anni da quegli avvenimenti, l’Ucraina è stata spogliata di una nuova e significativa porzione di territorio dotato di molte ricchezze minerarie. Si tratta di un’operazione militare che è stata organizzata da tempo, un’azione gigantesca che ha visto il coinvolgimento di 180mila uomini contro le forze armate ucraine, che sono modeste in rapporto a quelle russe schierate ai confini. La preoccupazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è documentata dallo scorso autunno: a fronte di questa situazione, la Nato, l’Alleanza atlantica e l’Unione Europea hanno raggiunto una coesione molto forte e salda perché si sono rese conto dell’enorme minaccia che la visione espansiva del governo russo comporta non soltanto nel cuore dell’Europa ma per tutta l’Europa e non solo. Da ormai molto tempo, il presidente Putin e i suoi ideologi stanno facendo di tutto per riscrivere la storia russa, per giustificare questo espansionismo e lo fanno ricorrendo ad argomentazioni inaccettabili, sostenendo che la Russia debba riprendere lo spazio ex sovietico e debba spingersi anche oltre dicendo che quest’area dovrebbe includere i Paesi che facevano parte del Patto di Varsavia.

Cosa prevede questa visione?

L’ideologia espansionista di Putin avanza enormi pretese territoriali su Paesi sovrani e indipendenti. Il disegno scritto dal presidente russo è chiaro e lo ha riaffermato con grande precisione l’altra sera quando ha annunciato che la Federazione russa avrebbe riconosciuto l’indipendenza delle due repubbliche secessioniste in Ucraina: sul piano del diritto internazionale si tratta di una prepotenza e di unilateralismo portato avanti con forza. Secondo questa teoria, basterebbe che un’entità secessionista dichiarasse la propria indipendenza e chiedesse l’aiuto militare di un altro Paese, magari un gigante come la Russia, per giustificare un intervento militare. Quello che è successo nelle scorse settimane in Kazakistan, infatti, è diverso.

Che cosa intende?

In Kazakistan c’era un governo legittimo che ha chiesto l’intervento delle forze russe per contrastare manifestazioni popolari che, per quel governo, avevano carattere terroristico: si può discutere di questo aspetto ma non del fatto che il governo di quello Stato potesse chiedere l’aiuto di un Paese alleato. Al di là dell’esagerazione nella repressione, su questo punto il diritto internazionale è sufficientemente chiaro: un Paese sovrano ha domandato a un’altra nazione di essere aiutato sul piano militare ed è possibile farlo, mentre le Repubbliche di Donetsk e Lugansk non hanno legittimità internazionale e l’ingresso delle truppe russe costituisce un’invasione del territorio ucraino e i Paesi partner hanno reagito annunciando sanzioni.

Ma c’è il rischio che dalle sanzioni si arrivi a una guerra, cioè a un conflitto armato?

Significa correre molto avanti. Ritengo che la forte coesione che si è creata fra i Paesi facenti parte della Nato, dell’Alleanza atlantica e dell’Unione Europea sia un antidoto allo scontro fisico. È importante, però, che non comincino a proliferare posizioni che si muovono verso un’altra direzione, come quelle che oggi (ieri, martedì 22 febbraio, ndr) si sono sentite da parte di alcuni esponenti del governo italiano. E allo stesso modo non bisogna pensare che siano avvenimenti che non ci riguardano, magari perché l’Ucraina è lontana, in quanto i rischi e le ripercussioni possono essere molteplici per tutti. Se si concretizzasse il disegno espansionista di Putin, che comprenderebbe anche Paesi che fanno parte dell’Ue come la Romania, l’Unione Europea si sfascerebbe. Nel mirino di Putin c’è la Nato e anche l’Europa.

Come mai Putin si è concentrato sull’Ucraina?

Perché non fa parte della Nato e nemmeno dell’Unione Europea, ha molto risorse e, dal punto di vista propagandistico, può essere indicata come facente parte di una comune identità ortodossa. Nel suo discorso dell’altro ieri (lunedì 21 febbraio, ndr), il presidente della Federazione russa, Putin, ha sostenuto che l’Ucraina non esisterebbe se non fosse per Lenin, il leader bolscevico fondatore dell’Unione Sovietica: “Lenin e i suoi associati hanno creato l’Ucraina moderna, strappando territori alla Russia” – ha affermato il capo del Cremlino definendo un “errore” quelle scelte e aggiungendo che “l’Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia comunista”. Ascoltando queste parole si evince che, per quanto lo riguarda, l’Ucraina non dovrebbe essere uno Stato indipendente, invece lo è ed è riconosciuto a livello internazionale.

Tutto nasce da qui, dunque?

Sì, la carica di ideologismo sfrenato che si respira nella Russia di oggi è impressionante: sembra di essere tornati al potere degli zar, ossia ad una Russia che ha il dovere divino di difendere il proprio espansionismo. Sono visioni molto antiquate, che ci riportano al nazionalismo di due secoli fa e vengono portate avanti con la forza. Putin sostiene che l’Ucraina e la Nato rappresentino delle minacce per la Russia, ma in realtà non c’è nessuno che la minacci. Sta perseguendo vecchie ideologie adoperando strumenti moderni, attraverso imponenti campagne di disinformazione, e per questo è più pericoloso degli zar al massimo del loro potere. Lo fa ignorando che i rapporti fra i 193 Stati Membri delle Nazioni Unite siano regolati da una meravigliosa, certo imperfetta, modificabile e migliorabile, architettura di diritto internazionale. Va considerato che la Russia è uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: ha un ruolo molto importante anche dal punto di vista strategico e va ricordato che i membri permanenti dispongono del potere di veto, che consiste nella possibilità di impedire, tramite voto contrario, l’adozione di una delibera da parte del Consiglio. Se il governo di Kiev avesse maltrattato i russi che si trovano su quella parte del territorio ucraino, la Russia avrebbe potuto inviare un avvocato alla Corte internazionale di giustizia, il Tribunale internazionale dell’Aja, rivolgendosi all’ufficio dedicato, e discutere sul piano legale, invece non lo ha fatto perché il suo obiettivo non è aiutare i cittadini russi ma arrivare a dominare quei Paesi.

Quale può essere il ruolo dell’Unione Europea in questo contesto?

Può giocare un ruolo di contenimento dell’aggressività russa. Tutto si gioca sul piano politico: Putin ha dimostrato di avere un timore enorme della capacità dell’Occidente di rappresentare un modello per il suo popolo, quindi vuole riscrivere la storia per come gli conviene.

E quali possono essere le ripercussioni per noi cittadini e per le aziende?

La prima ripercussione riguarda i rischi connessi alla libertà di informazione, la libertà politica e il diritto di conoscere per deliberare: come si può discutere, suscitare interesse e contribuire a prendere le decisioni se non si conosce un argomento? La conoscenza è l’elemento fondamentale dello stato di diritto: Russia, Cina e Iran sono diventati protagonisti sullo scenario politico internazionale e l’inquinamento delle informazioni, della conoscenza e della sovranità politica di un Paese comporta gravi rischi per la nostra democrazia e il nostro stile di vita. Attraverso campagne di disinformazione e la circolazione di propaganda, i cittadini vengono inquinati da false notizie. È in corso una ricerca di destabilizzazione che ha quattro origini, ossia Russia, Cina, Iran e alcune organizzazioni americane che vengono definite complottiste e appartengono per esempio alla galassia dei suprematisti bianchi.

Ma potrebbe venire a mancare il gas russo?

Nell’estate scorsa la Russia ha già creato una situazione di crescita dei prezzi perché sapeva che avrebbe attaccato l’Ucraina. Ha generato una fragilità nel mercato del gas perché in caso di sanzioni potesse giocare questa carta contro i governi che l’avrebbero sanzionata: è una dinamica che prevede un continuo ribaltamento del tavolo. Quando si parla del caro bollette, la gente si lamenta con i governi che devono pagare più alto il gas, perché il 40% degli approvvigionamenti è russo ed è stato fatto aumentare volutamente, è stata una leva di potere che la Russia ha voluto esercitare sull’opinione pubblica europea. Ci sono e ci saranno, dunque, grandi campagne che addebiteranno la colpa dei rincari ai governi europei ma la responsabilità è russa.

Ma fino a che punto può spingersi questo “gioco al rialzo”?

La sopravvivenza dell’economia russa è legata alle risorse naturali: gran parte del suo Pil (prodotto interno lordo, ndr), si basa sull’esportazione di energia e nel momento in cui dovessero più venderlo subirebbero un importante danno economico immediato. Diventerebbero fornitori inaffidabili: l’Italia, per esempio, ha contratti trentennali e se divenissero carta straccia non ci sarebbe motivo per cui continuare ad approvvigionarsi sulla Russia, il gas verrebbe reperito altrove e non converrebbe nemmeno a loro.

Per concludere, quali passi si dovrebbe fare per evitare questi disagi economici?

Bisogna avviare una politica energetica comune. Si è cominciato a muoversi in questa direzione lavorando sullo stoccaggio ma non ancora su una negoziazione collettiva. Negli ultimi decenni si è parlato tantissimo di realizzare una difesa europea comune, obiettivo che si può concretizzare con l’esistenza di una politica estera europea, mentre ora è ancora prevalentemente a carattere nazionale. Dar vita a una politica energetica comune è altrettanto importante perché l’energia è la vita dell’economia: al momento le nazioni negoziano individualmente il gas, ma se costituissero un’agenzia potrebbero avere maggior voce e beneficiare di condizioni migliori.

© Riproduzione riservata

