Bergamo, operaio colpito alla testa dal tubo di una betoniera - BergamoNews

Bergamo. È stato colpito al volto dal tubo di una betoniera ed ha riportato un forte trauma cranico.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 9.30, in un cantiere nei pressi del rondò delle Valli, gestito da un’impresa edile di Colzate dove sarebbe in costruzione uno show room per l’esposizione di moto.

Da una prima ricostruzione pare che l’uomo, E.F., 41 anni, sia stato colpito al volto dal tubo in gomma semirigida con anello finale metallico di un macchinario, mentre era impegnato nei lavori di realizzazione di uno scivolo di accesso in cemento.

I colleghi dell’operaio hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco del comando di Bergamo, le volanti della questura e gli ispettori dell’Ats di Bergamo per determinare la dinamica dell’incidente.

L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con un’importante ferita alla testa.

