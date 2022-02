A Bergamo la mortalità è tornata ai livelli pre-Covid: e ci si contagia meno che nel resto della Lombardia - BergamoNews

Bergamo. Guardando ai dati, la notizia positiva è che nel 2021 il numero dei morti in provincia di Bergamo è rientrato nei parametri medi degli anni pre-Covid: da gennaio al 30 novembre, data dell'ultimo aggiornamento degli archivi Istat, sono scomparse 9.346 persone, 56 in più rispetto alla media di 9.290 del periodo 2015-2019.

Dopo l'anno terribile, il 2020, in cui la pandemia si è scatenata in tutta la sua crudeltà sul nostro territorio, la Bergamasca oggi fa segnare il minor incremento della mortalità in Lombardia: +0,61% rispetto al periodo 2015-2019, diametralmente opposto al +12,74% di Brescia, peggior dato regionale.

Bergamo nel 2020 aveva registrato un +62,8% di mortalità (pari a 6.316 persone): i morti furono 16.368 (15.493 al 30 novembre) contro i 10.052 nel periodo 2015-2019, dove il picco era stato di 10.255 (nel 2017).

Il dato più impressionante era stato quello del mese di marzo, con 6.091 morti e un saldo naturale di -5.470: poi aprile, con 1.828 morti e saldo naturale di -1.261. Nessun mese dell’anno si era chiuso con un saldo naturale positivo, per una differenza complessiva tra nati vivi e morti di -8.698.

Il riassunto demografico del 2020 nei Comuni bergamaschi

La mappa è colorata in base al valore del saldo naturale (differenza nati vivi/morti). Scorrendo sopra ogni Comune è possibile scoprire i dati relativi a: popolazione all'1 gennaio, popolazione al 31 dicembre, differenza dall'inizio alla fine dell'anno, saldo naturale, morti e nati vivi.

Al dato finale concorrono saldo naturale e saldo migratorio/per altri motivi (iscrizioni e cancellazioni dal registro anagrafico).

L'andamento dei contagi

Oggi i dati raccontano ancora di una certezza, già emersa al termine della prima ondata: Bergamo è la provincia lombarda dove il virus è stato arginato con maggiore successo, con una percentuale di contagiati in rapporto alla popolazione del 16,23%.

Tradotto: da inizio pandemia a oggi sono stati scoperti 180.856 positivi su un totale di circa 1.100.000 residenti.

In Lombardia nessuno si avvicina nemmeno minimamente a una percentuale simile: ad eccezione di Lecco, che si ferma al 19,27% di popolazione contagiata, tutte le altre vanno oltre il 20%, con il picco di Monza e Brianza al 24,09%.

Il contagio nei Comuni da inizio pandemia a oggi

Nella mappa sottostante il rosso più acceso indica una più alta percentuale di contagi rispetto alla popolazione.

