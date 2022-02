Tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso - BergamoNews

Le Previsioni in Lombardia secondo il bollettino ufficiale emesso martedì 22 febbraio 2022 alle 5 dal Centro Meteorologico Lombardo, previsioni a cura di Antonio Marioni.

ANALISI SINOTTICA

L’alta pressione, da ovest, guadagna terreno sin verso la Lombardia portando tempo buono per le prossime 48/72 ore. Nella giornata di venerdì una saccatura dal nord Europa potrebbe lambire l’arco Alpino portando un lieve peggioramento del tempo (da confermare).

Martedì 22 febbraio 2022

Tempo Previsto: su Alpi di confine annuvolamenti e possibili nevicate sino al mattino; in seguito generale attenuazione dei fenomeni e aperture. Su Prealpi, pianure ed Appennino, per tutta la giornata, tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 17 e 19°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri urbani o dove non vi sarà cessazione del vento.

Venti: in pianura tra il debole ed il moderato da ovest. In montagna moderati nord-occidentali.

Mercoledì 23 febbraio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 17 e 19°C. Minime in lieve calo e comprese tra 0 e 7°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da ovest. In montagna moderati nord-occidentali ma in attenuazione.

Giovedì 24 febbraio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velatura.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 11 e 13°C. Minime in calo e comprese tra -3 e 4°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da sud-ovest. In montagna deboli occidentali.

