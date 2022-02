Sicurezza e legalità, giovani “On the Road” nei panni della Polizia Locale di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Torna il progetto “Ragazzi on the road”. Siglato infatti l’accordo di collaborazione tra il Comando della Polizia Locale di Bergamo e l’Associazione Socio Educativa Ragazzi On The Road: a sottoscriverlo il comandante Gabriella Messina, il presidente Egidio Provenzi e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Sergio Gandi. Un progetto unico in Italia, giunto al suo 15esimo anno di attività, e nato dalla sensibilità di un agente di Polizia Locale, Giuseppe Fuschino, e del giornalista Alessandro Invernici.

“Accorciare le distanze”, sviluppare e accrescere la consapevolezza delle regole ed il senso civico nei ragazzi. Questi, in sintesi, gli obiettivi della convenzione sottoscritta nell’ambito del noto progetto di educazione alla strada e alla legalità nato proprio in Bergamasca che, come recita il nome stesso, porterà “on the road” per due weekend (20-21-22 maggio e 10-11-12 giugno) quattro teenager volontari, dai 17 ai 20 anni, della città.

I “ragazzi on the road” di Bergamo avranno la possibilità di vivere sul campo affiancando la Polizia Locale di Bergamo, il suo comandante, ed anche del vicesindaco e assessore alla sicurezza in un percorso di sensibilizzazione sui pericoli e le loro conseguenze che si corrono in strada e non solo. Un’esperienza concreta, vissuta dall’altra parte, per capire e comprendere l’importanza di una guida consapevole, del “servizio” alla comunità, il rispetto delle regole e, in particolare, delle norme che disciplinano il Codice della strada.

“L’attività della Polizia Locale e dell’Amministrazione sulle strade ha tantissime sfaccettature: facciamo davvero tantissimo per prevenire – e non solo per reprimere- comportamenti non corretti lungo le nostre strade e credo che avvicinare i giovani al lavoro quotidiano della Polizia Locale e delle Istituzioni sia un’iniziativa particolarmente importante e significativa, che migliora e rafforza l’educazione civica e stradale della nostra Comunità.” ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Bergamo, Sergio Gandi.

“La convenzione sottoscritta in data odierna con il Comando della Polizia Locale di Bergamo, che ringrazio nella persona del Comandante e dell’Assessore, assume particolare rilievo per la nostra Associazione socio educativa Ragazzi On The Road che ha sede in città” dichiara il presidente Egidio Provenzi.

Un particolare e commosso pensiero per Isac Trivella, morto in moto a soli 17 anni lo scorso 26 agosto ad un incrocio nel quartiere di Monterosso.

I giovani residenti in città che volessero prendere parte al progetto dei due “weekend on the road” possono inviare una mail a segreteria@ragazziontheroad.it entro il prossimo 15 marzo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!