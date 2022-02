Lea, Champions, La fabbrica di cioccolato o Scuola di polizia? La tv del 22 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 22 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Lea un nuovo giorno”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La casa dei ricordi” e “Come eravamo”.

Nel primo, l’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha finalmente trovato acquirenti ma Marco si rifiuta di venderla. E quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento di intensa vicinanza anche Lea si rende conto di non voler più vendere la casa. Forse la sua storia con Marco non è del tutto finita?

Nel secondo, Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Kolia, riaccendendo in lei il desiderio di creare una famiglia. Intanto viene scoperta una massa tumorale nella gamba di Kolia e Marco è costretto a prendere una decisione a riguardo…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”. Settima edizione del comedy show più esilarante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani… Conduce Stefano De Martino.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Villareal e Juventus.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La fabbrica di cioccolato”; su Rai4 alle 21.20 “Gravity”; su Rai5 alle 21.15 “Cosa dirà la gente”; su Iris alle 20.55 “Terra di confine – Open range” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

