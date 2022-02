L’app Wroom per ricaricare l’auto elettrica: per 9 clienti su 10 software utile e funzionale - BergamoNews

Bergamo. Per nove clienti su dieci l’app Wroom – ideata dal giovane team bergamasco di Ressolar – è l’applicazione migliore per gli Ev driver, tutti coloro che scelgono l’auto elettrica come sistema di mobilità e che devono ricaricare la propria vettura attraverso le apposite colonnine. È quanto emerge da un questionario qualitativo somministrato a oltre un migliaio di clienti e commissionato da Ressolar, società bergamasca che si occupa di energia da fonti rinnovabili, all’agenzia di marketing e comunicazione Plus&Plus per comprendere più a fondo le esigenze e migliorare l’esperienza dell’utente attivo sulla app.

Wroom è un’infrastruttura digitale progettata e sviluppata da due giovani bergamaschi, Lorenzo Monti e Martino Piccinini, rispettivamente It manager e Business developer di Ressolar, per il controllo e la gestione delle colonnine di ricarica per Ev (auto elettriche). “La rete di ricarica attivabile tramite app Wroom si estende su tutto il territorio nazionale con oltre 9.000 punti di ricarica. Wroom si sta espandendo velocemente grazie ad accordi di interoperabilità e potrà aumentare fino all’attivazione di oltre 300 mila punti di ricarica in 52 paesi in tutto il mondo entro fine anno” spiega Marina Piccinini, amministratore delegato Ressolar.

Come funziona Wroom: l’utente individua sulla mappa la colonnina di ricarica libera più vicina, la prenota e avvia il servizio di ricarica. Sempre attraverso l’applicazione si sceglie la ricarica da effettuare e quando l’operazione è completa la colonnina comunica con l’applicazione che invia una notifica push all’utente che può così procedere al pagamento online e ripartire.

“Mentre la maggior parte dei player nel mercato della mobilità elettrica sono grandi società di servizi che puntano al controllo energetico del territorio app Wroom punta all’esperienza dell’utente finale prima, durante e dopo la ricarica. Wroom si differenzia per facilità di utilizzo e funzionalità per agevolare la ricarica all’Ev driver” spiega Lorenzo Monti, It manager di Ressolar.

“L’infrastruttura software è stata pensata e sviluppata per essere più aperta e facilmente espandibile per facilitare l’implementazione e la connessione di Wroom con diversi protocolli di comunicazione già esistenti o di futura generazione. È per questo che abbiamo scelto di brevettare la piattaforma EMp, la più innovativa sul mercato” aggiunge Martino Piccinini, Business developer Ressolar.

Dal questionario emerge un larghissimo livello di soddisfazione tra gli utilizzatori della app: il 45% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto e il 34% moltissimo. L’81% dichiara di non aver riscontrato alcuna difficoltà nella ricarica. Il 94% consiglierebbe la app Wroom ad altre persone e si ritiene molto soddisfatto. L’86% degli intervistati ha conosciuto la app Wroom attraverso le colonnine presenti sul territorio, mentre il 16% su Internet, il 7% per passaparola, e il 6% sui social.

“Comprendere le esigenze e migliorare l’esperienza dell’utente attivo sulla Wroom app per mettere a fuoco campagne di comunicazione social mirate: è questo lo scopo del questionario d’indagine commissionato da Ressolar – spiega Roberta Caldara, amministratore delegato dell’agenzia di marketing e comunicazione Plus&Plus -. Le domande sono state mirate alla profilazione del target di riferimento: informazioni anagrafiche, stile di vita e utilizzo e consumo relativo al mondo EV car e al livello di soddisfazione nell’utilizzo dell’app Wroom”.

L’indagine ha raccolto interessanti dati sul profilo degli Ev driver, per lo più uomini, di età compresa tra i 40 e i 49 anni, imprenditori e liberi professionisti, attenti all’ambiente e allo sport. In espansione anche il numero di giovani, attenti all’ambiente e alle soluzioni di mobilità sostenibile. Grazie alle informazioni raccolte Ressolar intende ottimizzare ancora di più l’esperienza dell’utente di app Wroom e il posizionamento delle colonnine di ricarica integrate con il software Wroom.

