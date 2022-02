Il quartiere Santa Lucia avrà la sua nuova palestra: 3000 metri quadri per le scuole medie e elementari - BergamoNews

Bergamo. Parte la progettazione, con uno studio preliminare, della palestra prevista al “Campo di Marte”. Deliberata ieri nel contesto del consiglio comunale di Bergamo la scelta di regalare al quartiere Santa Lucia una struttura, precedentemente adibita a spazio polifunzionale, di 3000 metri quadri che sarà messa a disposizione, in particolare, agli alunni della scuola media e di quella elementare Diaz.

Destinarla ai comprensori scolastici è infatti stata una scelta adottata dall’amministrazione nel luglio 2021, fortemente sollecitata anche dal comitato di quartiere, con una permuta, la cui messa in opera sarà garantita dai finanziamenti del PNRR. La palestra avrà annessa un’area verde, a disposizione del territorio, con un giardino o un percorso vita che andrà a rivedere completamente il verde presente oggi.

Una scelta, quella di costruire un’opera tanto importante, che non lascia quindi molti dubbi rispetto alla probabile rivisitazione di quella già esistente nel complesso Italcementi, dove, così dovrebbe essere, quella tutt’ora presente potrebbe lasciare il posto a un raddoppiamento delle vasche adibite al nuoto, completamente riqualificate e ammodernate. Un tassello importante per un polo sportivo che sarà il fiore all’occhiello della città, inteso come valore assoluto in scala urbana, considerati anche la zona del tennis di Loreto, gli impianti di via Meucci, del Polaresco, di Longuelo e di quelli, appunto, dell’Italcementi.

