I 25 anni di Lorenzi Group: "Partiti da una piccola officina, ora siamo 5 aziende di livello internazionale" - BergamoNews

Ciserano. “Siamo partiti come piccoli artigiani e ora ci troviamo a guidare un gruppo che racchiude cinque aziende, ciascuna con la sua specificità, ancorate ai valori del passato, ma con uno sguardo teso al futuro”.

Con orgoglio e al tempo stesso umiltà, consapevole di aver fatto un cammino lungo che li ha portati in vetta, Diego Lorenzi, fondatore e amministratore delegato della Lorenzi Group, racconta, oggi, i 25 anni di sacrificio, lavoro, passione e dedizione che fanno dell’impresa bergamasca, nei suoi svariati ambiti di interesse, un punto di riferimento a livello internazionale.

“Il nostro primo ufficio era poco più di 40 metri quadrati, un’ex officina oserei dire, a Canonica d’Adda: piano, piano, col tempo, ci siamo ingranditi, spostandoci prima a Capriate San Gervasio, poi a Bergamo, per trovare la nostra collocazione definitiva qui a Ciserano. Siamo partiti da zero, veramente. Io ero un operaio, dedito agli studi umanistici, mia sorella Elena, con cui guido l’azienda, si era appena diplomata segretaria d’azienda e mio fratello era un semplice perito. Siamo nove fratelli, in tutto, e uno di loro è un artista di cui esponiamo le opere, oggetto dei nostri regali natalizi ai clienti. Quello che ci ha spinti a investire prima sulla nostra formazione, e poi anche su quella di chi ci ha accompagnato in questa grande avventura, sono sempre stati i valori familiari che rappresentano, da sempre, le radici a cui siamo saldamente attaccati. Questo unito ad una visione lunga, capace di andare oltre, tesa al futuro”. Una storia aziendale fatta di grande impegno e volontà, con una passione che non si è mai esaurita: “Direi che quella non ci è mai mancata. Sono stati anni intensi e bellissimi, una sfida continua per tutti, nella quale, pur non perdendo mai di vista il nostro know how, abbiamo scelto la via della sperimentazione, allargando i nostri orizzonti professionali, in maniera tale da continuare a garantire, al cliente, una visione d’insieme e, al tempo stesso, una vena conservatrice e innovativa in grado di fare la differenza”.

Un percorso fatto prendendo per mano il cliente, senza mai abbandonarlo: “Quello che garantiamo è un servizio completo, dall’inizio alla fine del processo, anche con un’assistenza diurna e notturna. Ciò che ci caratterizza è la poliedricità d’intervento, consolidata e avvalorata grazie all’esperienza maturata nel tempo. Senza dimenticare l’importanza della formazione, aspetto a cui io tengo moltissimo”.

E in questo senso si inserisce il progetto Academy, avviato nel 2021, che ha formato inizialmente giovani elettricisti grazie a un processo di continuo apprendimento sul campo che ha permesso loro di accrescere le proprie competenze condividendo valori, vision e qualità operativa di Lorenzi Group, valori su cui si basa la comunità aziendale. Nel 2022 la formazione proseguirà con l’intervento degli operation man, coordinatori di Lorenzi Group, alla direzione del personale in cantiere. Tra tutti gli allievi dell’Academy, chi si distinguerà per competenze, volontà e dedizione verrà inserito direttamente nel flusso operativo e verrà impiegato in azienda a tempo indeterminato. “Un aspetto che ho sempre a cuore sono i rapporti umani. La volontà di avviare il progetto è motivata dall’attenzione a persone pronte e competenti, formate secondo la nostra identità con un’educazione civica adeguata che sappia conoscere le esigenze del cliente e offrire un ottimo servizio. Dobbiamo essere i primi a permettere che i giovani siano i protagonisti del domani”.

E Lorenzi, pensando ai prossimi 25 anni, cita Papa Paolo VI: “Testimoni più che maestri, o meglio: maestri perché testimoni” – e continua “gradirei essere quel maestro che possa essere testimone oculare e oggettivo dei giovani, per fare in modo che lo spazio che abbiamo creato possa continuare a migliorare e possano essere proprio i giovani i protagonisti del futuro”.

L’azienda

Il gruppo, che vanta un’esperienza consolidata nell’impiantistica con tecnologie all’avanguardia, presenta la nuova politica di investimenti puntando su un originale progetto di crescita. Lorenzi Group nasce nel 1997 come azienda attiva nel settore dell’impiantistica e della realizzazione di installazioni elettriche civili ed industriali in qualità di terzista specializzato. Per adattarsi alle esigenze del mercato, il gruppo si specializza in diversi campi d’intervento, creando tre divisioni, una per ogni ambito: Greentech Srl, nata nel 2008, specializzata in energie rinnovabili e installazione di impianti fotovoltaici, geotermici e a cogenerazione; Hydro Electric Srl fondata nel 2009 per il settore termoidraulico, e Lu.im Srl che si occupa dell’aggiornamento tecnologico dei sistemi a bordo macchina.

Nel 2011 viene costituito il consorzio, consolidando le attività delle varie società e adeguandosi alle normative vigenti per i subappalti di primo grado. Nel 2019 nasce una nuova società, Lowill Sound, per gestire la parte multimediale e domotica, ed ampliare l’offerta dei servizi del gruppo a contenuto tecnologico. Nel maggio 2021 il consorzio viene trasformato in società di capitali in cui confluiscono tutte le divisioni. Nonostante il rallentamento del settore dell’edilizia, che nel 2020 ha registrato una flessione del -10,3% rispetto all’anno precedente, Lorenzi Group è riuscito a recuperare la propria posizione sul mercato registrando performance pari a quelle pre-pandemia, grazie a un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d’opera di alto livello in tutti i settori dell’impiantistica. Questo modello di business ha generato un fatturato nel 2021 di 7.329.038,00 € ed un incremento del 21,40% rispetto al 2020. “Il gruppo è in grado di fornire un servizio di prestazione d’opera qualificata, grazie agli oltre 150 dipendenti tra tecnici e operai specializzati nell’ambito dell’impiantistica, edilizia, termoidraulica, automazione, elettronica e sistemi energetici. Nel 2021 in risposta alle restrizioni imposte dalle norme anti-Covid, abbiamo deciso di diversificare il nostro business implementando i servizi di Lowill Sound, con service audio, video e luci”.

