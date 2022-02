Estetista, meccanico, pizzaiolo: le ultime offerte di lavoro in Bergamasca - BergamoNews

Se siete in cerca di un’occupazione, ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

Centro per l’impiego di Albino

impiego.albino@provincia.bergamo.it

 16979 OPERAIA luogo di lavoro: RANICA

 17054 TAPPEZZIERE TIROCINANTE luogo di lavoro: NEMBRO

 17049 FRESATORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CASNIGO

 17050 TIROCINANTE luogo di lavoro: CASNIGO

 17051 TORNITORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CASNIGO

 17086 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: CASNIGO

 17075 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: ALBINO

 17055 OPERAIO TESSILE luogo di lavoro: LEFFE

 17095 ADDETTO OPERAZIONI CIMITERIALI luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

Centro per l’impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

 16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: CURNO

 17036 TORNITORE CNC luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

 16928 ASA luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

 16973 CUOCO – AIUTO CUOCO – PASTICCERE luogo di lavoro: BERGAMO

 16927 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16851 OP. LAVORAZIONE LAMIERE luogo di lavoro: ZANICA

 16820 PONY PIZZA luogo di lavoro: BERGAMO

 16752 AUTORIPARTATORI/VERNICIATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 17090 ADDETTO BONIFICHE AMIANTO luogo di lavoro: BERGAMO

 16789 TECNICO DI CANTIERE EDILE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 17110 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI MATERIE PLAS luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 17139 AD. PAGHE luogo di lavoro: BERGAMO

 17037 RIPARATORI DI VEICOLI INDUSTRIALI luogo di lavoro: TREVIOLO

 17056 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: BERGAMO

 16481 FIORISTA ESPERTA/O luogo di lavoro: SERIATE

 17136 AD. REVISIONI AUTO luogo di lavoro: BERGAMO

 17137 PROGETTISTA CAD 3D luogo di lavoro: BAGNATICA

 17105 P.TO INDUSTRIALE/OPERAI CNC luogo di lavoro: BAGNATICA

 16879 AD. MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: OSIO SOPRA

 17101 IMP. CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

 16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

 16483 ELETTRICISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16625 AUTISTA PAT.C + CQC luogo di lavoro: BERGAMO

 16760 OPERAI SETT. EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

 16075 MANUTENTORE DEL VERDE luogo di lavoro: GORLE

 16962 CUCITRICE luogo di lavoro: LALLIO

 16884 OPERAIO LAVORAZIONE VETRO luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l’impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

 16982 MANUTENTORE luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16956 FALEGNAME JUNIOR luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

 17021 COIBENTATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17038 MECCANICO/MECCATRONICO PAT.C luogo di lavoro: CAVERNAGO

 17031 INGEGNERE EDILE CONTABILE CANTIERE luogo di lavoro: TELGATE

 17030 GEOMETRA UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: TELGATE

 16961 FALEGNAME SERRAMENTISTA luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

 16975 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16976 ELETTRICISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 17018 TIROCINANTE IMPIEGATIZIO luogo di lavoro: SARNICO

 16969 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: TELGATE

 16945 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16880 GOMMISTA/MECCANICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16910 DISEGNATORE TECNICO MECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

 16936 MECCANICO DI AUTOCARRI luogo di lavoro: VILLONGO

 16933 AUTISTA PATENTE CE luogo di lavoro: VILLONGO

 17025 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: CAPRIOLO

 17071 IMPIEGATA/O COMMERCIALE luogo di lavoro: BOLGARE

 16917 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: CALCINATE

 16877 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: PALOSCO

 16952 OPERAIO CARICO E SCARICO BURATTI luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

Centro per l’impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

 16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

 16909 OPERAIO luogo di lavoro: SOVERE

 16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

 17118 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 16915 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOVERE

 17063 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

 17091 OPERATORE DI VENDITA luogo di lavoro: LOVERE

 16930 MANOVALE luogo di lavoro: SOVERE

 16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

 17132 MAGAZZINIERE AUTISTA luogo di lavoro: CARVICO

 16978 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 17133 MAGAZZINIERE CON UTILIZZO PC luogo di lavoro: MAPELLO

 17007 PROGRAMMATORE CNC luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

 17020 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LEGNO luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

 16864 PARRUCCHIERE luogo di lavoro: CALOLZIOCORTE

 16885 IDRAULICO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 16947 MAGAZZINIERE/TIROCINIO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 16994 INGEGNERE ELETTRONICO luogo di lavoro: BERGAMO

 17000 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: BONATE SOPRA

 17138 DISEGNATORE CAD luogo di lavoro: MAPELLO

 17072 ADDETTO LABORATORIO CHIMICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

 17074 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 17042 DISEGNATORE TECNICO/GRAFICO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

 17073 PERITO ELETTROTECNICO luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

 16978 TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16943 ADDETTI ALLO SGOMBERO luogo di lavoro: SUISIO

 17013 OPERAIO CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CHIGNOLO D’ISOLA

 17107 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: OSNAGO

 17125 ELETTRICISTA IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUS luogo di lavoro: FILAGO

 17070 IMPIEGATO CONTABILE luogo di lavoro: BONATE SOTTO

 17124 ADDETTO TRANCE E TAGLIO LAMIERE luogo di lavoro: MADONE

 17123 MANUTENTORE/ATTREZZISTA MECCANICO luogo di lavoro: MADONE

 17122 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: MADONE

 17111 PROGETTISTA ELETTRICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

 17083 PIZZAIOLO luogo di lavoro: CAPRINO BERGAMASCO

 17112 ADDETTO CAFFETTERIA E PASTICCERIA luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

 17014 TIROCINANTE MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CHIGNOLO D’ISOLA

 17115 OPERATORE ECOLOGICO E ADDETTO PICCOLE M luogo di lavoro: SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

 17026 FALEGNAME luogo di lavoro: COVO

 17024 BARISTA luogo di lavoro: CALCIO

 17022 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

 17096 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A luogo di lavoro: ANTEGNATE

 17078 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

 17120 INSTALLATORE SISTEMI ANTICADUTA luogo di lavoro: CALCIO

 17119 ADDETTO VENDITA/INSTALLAZIONE/RIPARAZION luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 16932 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: BARBATA

 17127 ADDETTO CARICO E SCARICO MERCI luogo di lavoro: CORTENUOVA

 17028 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 17102 COLLABORATORE GIARDINIERE luogo di lavoro: MARTINENGO

 17053 OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

 17003 MAGAZZINIERE E OPERAIO luogo di lavoro: COVO

 16977 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: COVO

Centro per l’impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

 17080 Idraulico luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 17081 Geometra luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16252 AUTISTA/OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16950 OPERAI IDRAULICI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 16985 Carrellista magazziniere luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16988 Operaio generico luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16989 Lavapiatti luogo di lavoro: GORLAGO

 17016 OPERAIO luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

 17029 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

 16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 16911 Muratore luogo di lavoro: GORLAGO

 16993 Addetto all’assemblaggio luogo di lavoro: MONTELLO

 16912 Autista/Escavatorista luogo di lavoro: GORLAGO

 16914 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO luogo di lavoro: GORLAGO

 16902 Operaio di supporto ad elettricista luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 17130 CUCITRICE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

 16906 Operaio generico luogo di lavoro: ZANDOBBIO

 16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

Centro per l’impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

 16720 GEOMETRA SENIOR DI CANTIERE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 17017 OPERAIO GENERICO METALMECC. luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17019 CUCITRICE DI CAMICERIA luogo di lavoro: URGNANO

 17099 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16630 DISEGNATORE CAD TIROCINANTE luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

 16724 GUARDIA GIURATA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16583 OP. PRODUZIONE STAMPI ALLUMINIO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16717 ASSISTENTE AMM.VA /ACQUISTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16634 MONTATORE DI ARREDI luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR luogo di lavoro: CANONICA D’ADDA

 16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

 17065 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 16656 INSTALLATORE/CABLATORE luogo di lavoro: CISERANO

 16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16726 TIROCINANTE AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16542 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

 16937 ADDETTO ACCOGLIENZA E PORTIERATO luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16639 GIARDINIERE luogo di lavoro: LURANO

 17126 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

 16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: PAGAZZANO

 17076 ESTETISTA QUALIFICATA USO MACCHINARI luogo di lavoro: CANONICA D’ADDA

 16859 IMPIEGATA CONTROLLO QUALITA’ luogo di lavoro: VERDELLINO

 17087 BANCONISTA – RESPONSABILE VENDITE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17057 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 17009 MANUTENZIONE CALDAIE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16951 SALDATORE MIG/MAG TIG luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 17064 RIPARATORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

 17045 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: URGNANO

 17143 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ARCENE

Centro per l’impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

 116171 PERITO TESSILE luogo di lavoro: PALADINA

 16046 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 15958 CARROZZIERE luogo di lavoro: SEDRINA

 15778 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: SANT’OMOBONO TERME

 16889 FALEGNAME/APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

 16883 ATTREZZISTA CENTRI DI LAVORO CNC luogo di lavoro: ZOGNO

 16872 IMPIEGATA/O UFFICIO LOGISTICA luogo di lavoro: ALME’

 17106 CABLATORE luogo di lavoro: BRACCA

 17047 TORNITORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 17141 MAGAZZINIERE/MANOVALE luogo di lavoro: BRACCA

 17088 FALEGNAME luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

 16836 MONTATORE DI PORTONI luogo di lavoro: SORISOLE

 17044 MONTATORE CONDIZIONATORI luogo di lavoro: VALBREMBO

 17010 ASSISTENTE DOMICILIARE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 17004 TECNICO MECCANICO/ELETTRICO luogo di lavoro: ALGUA

 17046 IMBIANCHINO/APPRENDISTA IMBIANCHINO luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

 17121 ASA/OSS luogo di lavoro: SEDRINA

 17082 ADDETTO MONTAGGIO MOBILI luogo di lavoro: SERINA

 17035 LAVAPIATTI/CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: FUIPIANO VALLE IMAGNA

 17144 ADDETTO LAVORAZIONI LEGNO luogo di lavoro: COSTA DI SERINA

 17015 ELETTRICISTA/APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SORISOLE

 16939 ADDETTO REVISIONI/GOMMISTA luogo di lavoro: SORISOLE

 16892 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16807 CAMERIERA luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

 16926 DISEGNATORE ELETTRICO luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16464 ESTETISTA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

 16821 CUOCO O AIUTO CUOCO luogo di lavoro: VALBREMBO

 16772 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16780 BARISTA/CAMERIERA luogo di lavoro: ALME’

 17060 FRESATORE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16745 ESTETISTA luogo di lavoro: PALADINA

 16738 MANOVALE/MURATORE luogo di lavoro: SORISOLE

 16700 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VALBREMBO

 16693 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SEDRINA

 16660 AUTISTA luogo di lavoro: ALME’

 16657 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

 16568 SERRAMENTISTA/AIUTO SERRAMENTISTA luogo di lavoro: VALBREMBO

 16891 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

