DIS-COLL: la disoccupazione per collaboratori a progetto e co.co.co - BergamoNews

Cos è la DIS-COLL?

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, per gli assegnisti di ricerca e per i dottorandi con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS che abbiano perso involontariamente il proprio lavoro. Dal 1 gennaio 2020 ne hanno diritto anche i giornalisti con contratto di collaborazione iscritti alla gestione separata INPGI.

Sono esclusi:

– i titolari di pensione

– i titolari di partita IVA

– gli amministratori, i sindaci o i revisori di società e associazioni

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine dell’attività lavorativa. Superato questo limite, si perde il diritto all’indennità.

Qual è l’importo della disoccupazione per i collaboratori?

All’inizio l’assegno avrà un importo uguale al 75% del reddito medio mensile, se non superiore a 1.227,55 euro (dato valido per il 2021, ultimo disponibile; il massimale viene aggiornato ogni anno dall’Inps sulla base dell’indice dei prezzi). Se lo stipendio supera la soglia, all’assegno verrà aggiunto un importo uguale al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il tetto massimo. In ogni caso, l’indennità non potrà superare i 1.335,40 euro al mese.

Se la fine del rapporto di lavoro è precedente al 31 dicembre 2021, a partire dal 91° giorno di DIS-COLL, l’assegno iniziale verrà ridotto del 3% ogni mese. Dal primo gennaio 2022, la riduzione comincia dal 151° giorno. Sempre dal 1 gennaio 2022, la DIS-COLL ha una durata massima di 12 mesi contro i 6 precedenti.

Il reddito medio mensile si calcola dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali derivato dai rapporti di collaborazione dell’anno in corso e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di collaborazione (o frazioni).

A differenza di quanto avveniva in precedenza, dal primo gennaio 2022 anche la DIS-COLL, come avviene con la NASPI, prevede la contribuzione figurativa utile al diritto e all’importo della pensione.

Come faccio a richiedere l’indennità di disoccupazione per collaboratori DIS-COLL?

I patronati INCA CGIL possono aiutarti a inoltrare la domanda di DIS-COLL. A Bergamo siamo in via Garibaldi 3, mentre qui trovi i recapiti di tutte le nostre sedi nella provincia. Puoi prendere un appuntamento anche inviando una mail a bergamo@inca.it

