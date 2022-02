Al via ciclo d'incontri sulla gratitudine - BergamoNews

Prende il via un ciclo di incontri sul tema della “Gratitudine, riflesso della cura”. L’iniziativa, che propone occasioni per riflettere insieme grazie all’intervento di esperti, è organizzata dalla Comunità ecclesiale territoriale CET7- Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago.

Si inizia lunedì 28 febbraio con “La gratitudine, meraviglia del bene ricevuto e donato”. Interviene Manuela Tomisich, psicologa e psicoterapeuta: l’incontro si terrà in zoom alle 21.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 marzo e verterà sul tema “La gratitudine, seme del vero cambiamento”. Interviene don Giuliano Zanchi, direttore della ‘Rivista del clero italiano”: la serata si terrà all’auditorium della Parrocchia di Pontida alle ore 15.30. Verrà attivato anche il collegamento con Zoom.

Lunedì 2 maggio il percorso proseguirà riflettendo su “Il paradosso della gratitudine, fra gratuità e obbligo”. Interverrà Luigino Bruni, economista: l’incontro si terrà su Zoom alle 21.

Infine, si concluderà sabato 11 giugno con una serata incentrata sul tema “La gratitudine, magia di una vita autentica”. I relatori saranno: Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e della marginalità e Bruna Dighera, psicologa e psicoterapeuta. L’incontro si terrà all’auditorium della Parrocchia di Pontida alle 15.30.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (ed ottenimento del link per il collegamento on line).

All’organizzazione dell’iniziativa collaborano anche: l’Ordine dei Chierici regolari di Somasca, A.C.A.T Isola Bergamo, il Convento Francescano di Baccanello, l’associazione La Casa, la Fondazione Don Silvano Caccia, la Caritas Bergamasca e l’associazione l’Innominato.

Il percorso è una opportunità per tutti coloro che desiderano prendere un tempo per se stessi e che condividono l’importanza della gratitudine come qualità nella dimensione della cura per ogni persona, in relazione agli altri e alla comunità in cui vive ed opera.

© Riproduzione riservata

