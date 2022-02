Uno studente dell'istituto bergamasco Ischool realizza il nuovo logo di Alsea Service - BergamoNews

Samuele Mercandalli, studente della quinta grafica e comunicazione di iSchool, è il vincitore del concorso indetto da A.L.S.E.A, la più grande associazione territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica che conta oggi oltre 700 aziende associate e circa 20.000 dipendenti diretti, che ha coinvolto l’Istituto paritario di via Ghislandi 57 a Bergamo nel progetto per l’ideazione del nuovo logo aziendale.

A.L.S.E.A. rappresenta le imprese che svolgono attività nel settore di trasporti, spedizioni, operatori logistici e di trasporti multimodali. Questa grande realtà di settore sul territorio ha scelto di investire nuovamente sulle giovani menti creative di iSchool offrendo questa importante opportunità agli alunni – gli studenti di iSchool, infatti, avevano realizzato il logo di Alsea Academy nel 2020. Una collaborazione che conferma sia il forte legame dell’Istituto con le realtà del territorio sia la possibilità concreta di confrontarsi, anche se dai banchi di scuola, con una vera committenza sviluppando un approccio professionale verso il progetto e il mondo del lavoro.

La direzione e il corpo docenti della scuola si complimentano con tutti gli studenti della quinta di grafica e comunicazione che hanno presentato la propria proposta: 5 progetti hanno raggiunto la fase finale, ma ad aggiudicarsi la vittoria è stata la versione di Samuele Mercandalli che ha saputo ideare un logo dinamico, fresco e non istituzionale che risponde alla visione “globale” dell’Associazione.

In palio un premio in denaro che l’Associazione ha donato ad iSchool per lo sviluppo del laboratorio di grafica e comunicazione a testimonianza di come la scuola e i suoi studenti siano diventati un punto di riferimento, nonché una preziosa risorsa, per le piccole e medie realtà del territorio.

“Abbiamo deciso di proseguire questo percorso con i ragazzi di iSchool per dare un segnale concreto e non solo a parole. Alsea crede nei giovani e nella formazione, investe in loro e ne mostra orgogliosamente i risultati” – ha dichiarato Betty Schiavoni, Presidente di Alsea.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!