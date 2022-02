Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione - BergamoNews

Come sarà il tempo nella giornata di lunedì 21 febbraio e nei prossimi giorni? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

un fronte perturbato si addossa in queste ore all’arco Alpino determinando un peggioramento sulle Alpi di confine e portando qualche nube e rare o assenti precipitazioni sul resto della regione. La tendenza da martedì è a tempo nuovamente stabile e bello.

Lunedì 21 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino su Alpi più settentrionali molte nubi con neve sopra i 700-1000 m. Su Prealpi cielo molto variabile con nuvolosità, anche compatta, e rapide aperture. Possibilità di qualche rovescio con neve sopra i 1000 m, principalmente su Prealpi centro-est. Su pianure possibili nebbie o cielo nuvoloso con possibili isolate piogge ma molto localizzate e di breve durata. Nel pomeriggio su Alpi più settentrionali ancora nubi e nevicate sopra i 700 m. Su Prealpi, pianure ed Appennino veloci aperture con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 15 e 18°C. Minime in calo e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura al mattino deboli di direzione variabile con tendenza in giornata a rinforzare e divenire moderati da nord-ovest. In montagna moderati/forti da nord-ovest.

Martedì 22 febbraio 2022

Tempo Previsto: su Alpi più settentrionali ancora qualche addensamento e nevicata ma in attenuazione dal pomeriggio. Sul resto della regione tempo bello e soleggiato per tutta la giornata.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 17 e 19°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri urbani o dove non vi sarà cessazione del vento.

Venti: in pianura tra il debole ed il moderato da ovest. In montagna moderati nord-occidentali.

Mercoledì 23 febbraio 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 17 e 19°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 8°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli da ovest. In montagna moderati nord-occidentali ma in attenuazione.

