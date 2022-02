Città Alta, un'altra auto in divieto di sosta viene vandalizzata - BergamoNews

Bergamo. Un’altra auto lasciata in divieto di sosta e trovata vandalizzata in Città Alta. Dopo l’episodio di domenica 20 febbraio nei pressi del cantiere del Parking Fara, lunedì (21 febbraio) un altro automobilista che aveva lasciato la vettura posteggiata in divieto di sosta in via Porta Dipinta, all’angolo con vicolo Sant’Andrea, quando è tornato per ripartire ha scoperto che erano state realizzate alcune scritte con la bomboletta rossa.

“No parking”, il testo della creazione sulla fiancata sinistra della Renault Clio grigia. Il medesimo di quello realizzato domenica sulla Mini nera e con la stessa vernice.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare l’autore o gli autori del raid vandalico. Gli indizi che siano gli stessi per entrambe le auto sono diversi.

