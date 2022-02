Bergamo, tornano la sfilata di Mezza Quaresima e il “rasgamènt de la ègia” - BergamoNews

Bergamo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, a Bergamo torna la sfilata di Mezza Quaresima. L’iniziativa, organizzata dal Ducato di Piazza Pontida, è in programma domenica 27 marzo nel rispetto delle normative anti-contagio.

L’evento si inserirà in un week-end da vivere all’insegna dell’allegria, con tanti appuntamenti nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo (in caso di maltempo slitteranno a sabato 9 e domenica 10 aprile). Più precisamente, nel pomeriggio di sabato è in cartellone una festa con i gruppi folkloristici e le scuole di ballo al piazzale degli Alpini, mentre la sera avrà luogo una sfilata di abiti realizzati dai ragazzi della scuola d’arte Silv di Bergamo. Si proseguirà con la sesta edizione del concorso “Miss Ègia piö bèla”, al quale potranno partecipare i carri e i gruppi iscritti alla sfilata della domenica, presentando una loro “ègia”. La vincitrice aprirà il corteo domenicale accanto al duca, Mario Morotti. L’accesso al piazzale sarà libero, mentre per la sfilata del giorno dopo sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Sempre la sera di sabato ci sarà un altro atteso ritorno: verrà riproposto il tradizionale “rasgamènt de la ègia”, con cui si mettono simbolicamente al rogo le brutture della città.

Domenica pomeriggio, invece, la sfilata partirà dal piazzale della stazione per raggiungere piazza Pontida attraverso le vie del centro.

L’ultima edizione si è svolta nel 2019, mentre nel 2020 era prevista in pieno lockdown e venne annullata l’ultimo fine-settimana di carnevale. Le restrizioni disposte nel 2021 hanno spinto gli organizzatori a non prendere nemmeno in considerazione l’idea di organizzarla, ma quest’anno, considerando il miglioramento della situazione sanitaria, è possibile riprendere in mano maschere, costumi e carri allegorici.

