Atalanta, sulla prima sconfitta esterna pesa l'errore arbitrale sul gol di Malinovskyi - BergamoNews

L’Atalanta subisce la prima sconfitta esterna del torneo ad opera della Fiorentina. Ma, sia detto chiaramente, si tratta di una sconfitta per nulla meritata perché il risultato di parità è quello che meglio avrebbe fotografato i 90 minuti di gioco.

La formazione nerazzurra, sempre priva dei suoi attaccanti, non ha certamente disputato una prova esaltante, ma neppure la squadra viola ha fatto molto per meritare la vittoria, che è arrivata nella ripresa grazie al solito Piatek.

Sul risultato finale pende fortemente, a mio avviso, l’assurda decisione di Doveri (e del Var Banti) di non convalidare una rete di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer che però non partecipa all’azione. Se due indizi fanno una prova, è indubbio che il direttore di gara pisano non abbia una grande “simpatia” (eufemisticamente) per la Dea e non ho bisogno di ricordare gli episodi accaduti in passato.

La direzione di gara del fischietto toscano ha lasciato parecchi dubbi anche sulla gestione dei cartellini penalizzando oltremodo i nerazzurri rispetto agli avversari. L’Atalanta non ha avuto la forza di imporre il suo gioco sul terreno fiorentino e con il passare dei minuti si è fatta anche sentire la stanchezza per il match infrasettimanale di coppa.

Senza un vero punto di riferimento avanzato, gli uomini di Gasperini si sono dovuti affidare alla coppia ucraino ivoriana Malinovskyi-Boga, con il primo sempre all’interno delle azioni più pericolose ed il secondo in una giornata decisamente grigia.

È mancato così quello spunto che permettesse di creare veri pericoli alla retroguardia viola, mentre quella nerazzurra ha faticato uscendo ammonita in tutti i suoi componenti.

Anzitempo è invece finita la gara del mister, espulso in occasione dell’annullamento della rete nerazzurra per aver protestato vibratamente.

Ora sia Lazio che Fiorentina tallonano la Dea lontani solo due punti e la corsa per la Champions si fa ancora più dura.

E per la prossima gara di campionato Gasperini dovrà inventare la difesa, dovendo rinunciare a tre dei suoi difensori titolari (Djimsiti e Demiral squalificati, Palomino infortunato).

Parecchi nerazzurri non raggiungono la sufficienza per la gara odierna, contro una squadra che in tre partite disputate quest’anno ha sempre battuto i nostri.

Ma prima di pensare al campionato, l’inferno di Atene attende giovedì l’Atalanta che cercherà di staccare il biglietto per il passaggio del turno di Europa League.

