Andato sold-out l’evento per Acconciatori sulle tendenze moda primavera-estate 2022. Si ripropone il 14 marzo - BergamoNews

Ce lo anticiperà l’interessante evento per gli acconciatori “Anteprima tendenze moda Primavera-Estate 2022” organizzato dall’Area Benessere di Confartigianato Bergamo in collaborazione con l’azienda Komeko, in cui verranno presentate alcune stuzzicanti novità in materia di acconciature e look che animeranno la moda dei prossimi mesi.

L’evento, che ha riscosso una grande richiesta di iscrizioni ed è attualmente sold out, si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 14:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12 a Bergamo (Auditorium Calegari).

Cuore dell’incontro sarà la dimostrazione dell’hair stylist Andrea Brasola che effettuerà taglio e styling sulle prossime tendenze moda e presenterà il metodo G.H.S. – Global Hair Specialist, un sistema esclusivo in Italia, studiato con lo scopo di far apprendere la giusta tecnica di creazione per la realizzazione del taglio, del colore e dello styling, su misura per la specifica tipologia di viso del cliente. Komeko nasce dall’esperienza di oltre 40 anni nel mondo Beauty & Hair Style e il suo team è composto da stilisti e tecnici di altissimo livello e consolidata esperienza, capaci di esprimere creatività e innovazione costante nelle soluzioni legate alla moda capelli.

Ricordiamo ai partecipanti che per accedere sarà richiesta l’esibizione del green pass rafforzato.

Chi non riuscirà a partecipare a questo incontro non deve preoccuparsi: Confartigianato Imprese Bergamo sta già organizzando una seconda edizione a partecipazione gratuita, il 14 marzo, alle 14.30.

Per prendere parte alla seconda edizione dell’evento è necessario iscriversi entro sabato 12 marzo sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo.

Per informazioni:

Area Benessere (Paola Caccia, tel. 035.274.311 – e-mail paola.caccia@artigianibg.com).

ARTICOLO A CURA DI UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO

