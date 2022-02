Alla canna del Gas(p): Dea Ko e furiosa! - BergamoNews

È un periodaccio per la squadra allenata da Gasperini, sotto tutti i punti di vista. La Dea incappa nella prima sconfitta esterna della stagione al Franchi, in uno scontro molto importante per la classifica contro la Fiorentina. Si era percepito come la vittoria sull’Olympiacos in settimana fosse più importante per il morale che per la prestazione in sè in quanto obiettivamente l’Atalanta di oggi non possa essere considerata da quarto posto.

Non è da quarto posto perché nelle ultime otto gare di campionato ne ha vinta solamente una (quella di Udine peraltro, contro un avversario decimato dal Covid). Non è da quarto posto perché mister Gasperini non riesce mai ad avere l’organico a pieno regime: all’andata vi fu il periodo in cui mancava praticamente tutta la retroguardia, poi si è abbattuta l’ondata Covid, adesso gli orobici risultano senza attaccanti di ruolo. Gli infortuni li hanno tutte le squadre, il vero problema è che all’Atalanta viene colpito un intero reparto contemporaneamente. Una situazione di questo tipo può essere sostenuta per un paio di partite, quando si perpetua per mesi diventa insostenibile. Se a tutto ciò si aggiungono anche errori arbitrali la strada diventa più ripida di quella della salita al Pizzo Tre Signori.

L’Atalanta in quel di Firenze scende in campo a distanza di sole 61 ore dal match di Europa League. Si intravede sin da subito come i viola siano più fluidi e più in palla con la squadra neroazzurra che prova a reggere per poi far partire in contropiede i due uomini offensivi Boga e Malinovskyi. Nel primo tempo le occasioni per i toscani capitano a Gonzalez di testa e Sottil con un tiro dal limite dell’area molto insidioso, mentre per la Dea è Koopmeiners a divorarsi una rete davanti a Dragowski. Nella ripresa gli uomini di Italiano sembrano partire meno arrembanti, ma è proprio nel momento di massima pressione nerazzurra che la Viola concretizza una ripartenza orchestrata da Nico Gonzalez e finalizzata dal solito Piatek.

Per l’Atalanta diventa difficile, Malinoskyi troverebbe anche il pareggio ma Doveri (con la conferma del Var Banti) inspiegabilmente annulla per fuorigioco di Hateboer, considerato attivo. La gara non regala più sussulti con la Dea che chiude sempre meno lucida e sempre poco pericolosa. Gasperini finisce per essere espulso per un “Siete tutti matti”, la società sceglie la via del silenzio che vale solo in sala stampa ma non sul sito, dove campeggia il fermo immagine dell’episodio incriminato. Ora la lotta per la Champions si fa molto dura, non tanto per la sconfitta al Franchi, ma per una serie di fattori che stanno rendendo questa seconda parte di stagione un autentico calvario. Se i nerazzurri dovessero arrivare quarti in queste condizioni si potrà tranquillamente parlare di miracolo. E giovedì non bisogna buttare all’aria pure l’Europa League, altrimenti l’annata e il morale rischiano di prendere una pessima piega.

TOP E FLOP

A livello individuale si salvano in pochi. Malinovskyi è sempre l’unico che cerca quantomeno la giocata, Boga dall’altro lato non combina praticamente mezza giocata giusta. Sul lato sinistro a soffrire è anche Zappacosta, il quale non apporto quel suo aiuto e quella sua propulsione sulla corsia mancina. Se si parla di duelli Demiral ne esce vincitore con Piatek nonostante la rete del polacco, ma quella ammonizione presa a fine primo tempo pesa molto. Oltre al turco, era già stato ammonito Djimsiti ed essendo entrambi diffidati salteranno in coppia la sfida contro la Sampdoria aprendo sempre di più l’emergenza per mister Gasperini. Questa Atalanta soffre dannatamente l’assenza di Zapata, è evidente. Il colombiano non solo attira su di sé i difensori, ma è un punto di riferimento per la squadra e inoltre migliora anche le prestazioni dei vari compagni che gli ruotano attorno. E per completare il discorso va anche detto che pensare di sostituirlo con un Pasalic o un Koopmeiners adattati è controproducente per i giocatori stessi: il croato se è usato come punta, viene maggiormente marcato dagli avversari ed è costretto a giocare spalle alla porta perdendo la sua qualità di incursore, l’olandese spostato davanti viene strappato dal suo ruolo principale di regista preciso che detta i tempi alla squadra.

Le pagelle

Musso 6+

Toloi 6 (Scalvini SV)

Demiral 6+

Djimsiti 6 (Pessina 5,5)

Hateboer 5,5

De Roon 5

Freuler 6 (Pasalic 5,5)

Zappacosta 5 (Pezzella 6)

Koopmeiners 6-

Boga 5 (Mihaila SV)

Malinovskyi 6+

