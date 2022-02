Al mercato è il momento delle pere - BergamoNews

Bergamo. È la pera Decana il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. L’origine è prevalentemente estera, la maggior parte degli approvvigionamenti arriva dall’Olanda ma si può trovare anche qualche partita dal Belgio.

Ci troviamo nel vivo della stagione di questi frutti, che resteranno sulla piazza ancora per qualche settimana, quindi per gli estimatori siamo nel momento giusto per acquistarli dal proprio fruttivendolo o ambulante di fiducia. Nella massa la qualità è elevata ma i quantitativi risultano piuttosto limitati, pertanto i prezzi risultano tendenzialmente superiori rispetto alla media del periodo.

Dotate di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ricche di polifenoli, che svolgono un’azione antiossidante e proteggono dai danni causati dai radicali liberi. In questo senso, il loro consumo aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari.

Solitamente, poi, sono inserite nelle diete iposodiche: contenenti abbondanti quantitativi di zuccheri semplici, riescono a dare energia, conferendo un senso di sazietà. Inoltre, sono composte da acqua, proteine, potassio, fosforo, calcio, magnesio, ferro e fluoro, acido folico, rame e zinco, vitamina A, B1, B2, B3, B5 e B6, C, D, K e J, ma anche fibre, utile a regolarizzare l’intestino.

Il succo di pera, invece, aiuta a far scendere la temperatura corporea, per questo è consigliato assumerne sia d’estate sia quando si soffre di febbre alta, ma anche per chi è iperteso, ha problemi alla gola e alle corde vocali, perché svolge un ruolo antinfiammatorio. Per sfruttare appieno tutte le proprietà di questi frutti, come sempre, è consigliato consumarli freschi perchè, con la cottura o la lavorazione, molte sostanze nutrienti vengono eliminate.

In cucina vengono spesso adoperate per preparare confetture e succhi di frutta, ma anche macedonie, frullati e cocktail. Possono essere usate per primi piatti, come il gustoso risotto gorgonzola, pere e noci; per accompagnare ottimi secondi, quali arrosti di vitello o filetti di orata; o per dessert sempre apprezzati, come la classica torta di cioccolato e pere.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, proseguendo nel reparto della frutta, fra gli agrumi spicca la presenza di diverse partite di arance italiane varietà Tarocco. La qualità è buona e sono reperibili svariate tipologie di calibri in grado di soddisfare le differenti esigenze della clientela.

L’areale produttivo di riferimento resta la Sicilia, regione tradizionalmente vocata alla coltivazione di questi frutti.

Mantengono quotazioni stabili le mele e le pere, che esprimono un buon livello di qualità. Le prime si possono trovare in gran parte provenienti dal Trentino, mentre le seconde possono avere origini differenti. Per il raccolto italiano la regione protagonista è l’Emilia Romagna, per la varietà Decana – come accennato in precedenza – la maggior parte del raccolto proviene da Olanda e Belgio, mentre per le William c’è anche merce sudafricana.

Per quanto riguarda le fragole, si può contare sulla varietà Candonga, dalla Basilicata, che si contraddistingue per un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Il livello qualitativo è molto buono e il valore di mercato risulta in lieve diminuzione.

I kiwi hanno origine greca e italiana: la qualità rientra entro standards tipici della media del periodo e gli esemplari della Grecia al momento sono leggermente più economici. Si parla dell’Hayward, la tipica varietà a polpa verde, ma sta proseguendo anche la campagna commerciale di quelle a polpa gialla e rossa, presenti in volumi inferiori, quindi, con quotazioni più sostenute.

Passando al comparto orticolo, si nota che le melanzane provengono principalmente dalla Sicilia, ma permane anche un buon raccolto spagnolo: in entrambi i casi il costo è tendenzialmente stabile, in lievissima diminuzione.

I peperoni sono quasi esclusivamente spagnoli: la qualità è ottima e gli esemplari gialli hanno quotazioni superiori rispetto a quelli rossi.

Fra i pomodori, i costoluti tipo Marinda evidenziano un’ottima qualità a fronte di un prezzo in lieve ribasso e l’areale di riferimento è la Sicilia, mentre per le varietà a grappolo, vale la pena di soffermarsi sul ciliegino e sul datterino, che hanno quotazioni in leggero calo. Analogamente, si contrae il valore di mercato dei pomodorini Pixel, di piccole dimensioni, ideali per la salsa.

Per concludere, le zucchine arrivano in prevalenza da Latina, nel Lazio: la disponibilità è buona, i prezzi sono stabili e la qualità rientra nella media del periodo, comunque elevata.

© Riproduzione riservata

