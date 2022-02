"A misura di passeggero e vicina all'aeroporto": la stazione di Bergamo tra le migliori in Italia - BergamoNews

Bergamo è una delle migliori stazioni ferroviarie in Italia. La quinta, per la precisione, secondo gli standard di Omnio, piattaforma di viaggio multimodale nata per confrontare e prenotare treni, autobus e voli, che ha valutato e confrontato le trenta destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate. Dal risultato è emersa la classifica delle migliori stazioni in Italia.

Per spostarsi da una città all’altra, il treno risulta uno dei mezzi di trasporto più comodi. Un viaggio in treno ha un impatto ambientale relativamente basso e offre maggiore flessibilità per quanto riguarda sia il cambio degli orari e delle date in cui si viaggia, sia per la politica sui bagagli. Tuttavia un viaggio in treno può risultare stressante, soprattutto se si perde una coincidenza a causa del ritardo di un altro treno.

Tra le stazioni italiane particolarmente a misura di passeggero in termini di servizi e posizione, con un punteggio totale di 54.7, c’è la stazione di Bergamo: “struttura che serve la linea tra Brescia e Lecco, capolinea dei treni Trenord che vengono da Milano -si legge sul sito di Omnio-. I treni per Bergamo che giungono dal capoluogo lombardo e da città come Lecco e Brescia impiegano circa un’ora per arrivare a destinazione”.

“Si trova in una posizione centrale ed è ben collegata grazie agli autobus di linea. Il collegamento con Milano offre un orario ben distribuito nella giornata e per questo la stazione è utilizzata da molti pendolari. Da qui si raggiunge facilmente anche l’Aeroporto di Orio al Serio, punto di riferimento per il traffico aereo della regione”.

Con ben 1.210 ristoranti e bar nel raggio di un chilometro, 686 negozi, e una puntualità dei treni regionali attestata oltre il 90%, la stazione di Firenze Santa Maria Novella risulta la migliore stazione italiana. La stazione del capoluogo toscano è inoltre totalmente accessibile e, grazie alla presenza della lounge per i passeggeri dell’alta velocità e alla vicinanza con il centro città, offre ai suoi visitatori la più totale comodità.

Sul secondo gradino del podio troviamo la stazione di Roma Termini, con il più alto punteggio per quanto riguarda i servizi in stazione: parcheggio, noleggio auto, wi fi gratuito… La più trafficata stazione della Capitale offre ogni comfort.

Anche la stazione di Milano Centrale ottiene il miglior punteggio per quanto riguarda l’offerta di servizi, ma si classifica al 15esimo posto, essendo la stazione italiana con la più alta percentuale di treni in ritardo, caratteristica che condivide con un’altra stazione meneghina, quella di Porta Garibaldi, in fondo alla classifica anche a causa della sua distanza dal centro città; ciononostante la stazione di Porta Garibaldi ha il punteggio più alto per quanto riguarda i servizi di viabilità offerti ai passeggeri, come il parcheggio per le biciclette, le vicine fermate del trasporto pubblico e il noleggio auto.

