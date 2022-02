Una brutta Atalanta esce sconfitta da Firenze: fa discutere il gol annullato a Malinovskyi - BergamoNews

Troppo pesanti le numerose assenze per un’Atalanta sbiadita e opaca al cospetto di una Fiorentina che fa il minimo indispensabile per vincere. La freddezza di Piatek sotto porta, abile a trasformare in rete l’unica palla gol capitata sui suoi piedi, basta ai viola per conquistare tre punti importanti con il risultato di 1-0. La Dea recrimina per il pareggio di Malinovskyi, annullato da Doveri per un fuorigioco di Hateboer.

Poche emozioni in avvio di gara fino al colpo di testa di Gonzalez respinto e poi trattenuto da Musso in due tempi. Bella la giocata di Sottil all’interno dell’area di rigore. Alla mezz’ora di gioco passaggio filtrante delizioso di Malinovskyi per l’inserimento di Koopmeiners e a tu per tu con il portiere avversario si fa ipnotizzare. Clamorosa occasione sprecata dal centrocampista di Gasperini che non riesce a superare Dragowski.

La Fiorentina va vicinissima al gol del vantaggio con Sottil, il numero 33 recupera palla sulla trequarti sfruttando un rinvio sbagliato da Musso, si invola verso l’area, rientra sul destro e scarica un bellissimo tiro a giro deviato in corner dal portiere nerazzurro con uno strepitoso intervento.

Dagli spogliatoi escono due squadre imprecise, con gli stessi ventidue giocatori in campo che commettono troppi errori e lo spettacolo non ne beneficia. Alla prima chance in cui la difesa atalantina tentenna ne approfitta Piatek, il bomber di Italiano premiato con l’esterno da Gonzalez gonfia la rete. Cinque minuti più tardi Pezzella pesca il jolly lanciando a rete Malinovskyi che pareggia i conti con un grandissimo centro, annullato dal var per una posizione di fuorigioco di Hateboer. L’esterno olandese secondo il direttore di gara prende parte attivamente all’azione.

Termina sul punteggio di 1-0 in favore della Fiorentina una partita in cui l’Atalanta perde l’opportunità di recuperare diversi punti sulle dirette concorrenti per la lotta Champions.

Fiorentina-Atalanta 1-0: il film della partita

