Scende dall'auto dopo un incidente in A4 e viene investito: muore un 50enne - BergamoNews

Bergamo. Incidente mortale sabato sera in A4, un uomo di 52 anni è stato investito poco dopo le 23.30 nel tratto tra Bergamo e Seriate.

La vittima, un cittadino rumeno di 52 anni con la sua compagna, era alla guida della sua auto e stava viaggiando in direzione Venezia quando, superata l’uscita del casello di Bergamo, ha urtato contro un ostacolo. Preoccupato per quanto avvenuto ha percorso per qualche minuto l’autostrada e poi si è fermato per controllare i danni alla propria vettura.

In quel momento sopraggiungeva un’altra auto che lo ha investito. Un impatto violento che è costato la vita al 52enne. La donna che viaggiava con lui è rimasta sotto shock.

Alla guida dell’auto che lo ha investito un 50enne che viaggiava con due amiche.

Nel buio della notte altre due auto sono state coinvolte in questo incidente. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze e un’automedica e le pattuglie della polizia stradale di Seriate.

Una volta ricostruita la dinamica, la salma del 50enne è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Bergamo a disposizione della famiglia, così ha disposto la pm Laura Cocucci dalla Procura di Bergamo. Le quattro vetture coinvolte sono ora sotto sequestro.

