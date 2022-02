Processo Ubi: il pm ricorre in Appello - BergamoNews

Bergamo. Nell’ultimo giorno utile, il procuratore di Bergamo Paolo Mandurino ricorre in Appello contro la sentenza di assoluzione nel processo Ubi Banca.

L’impugnazione in particolare riguarda l’accusa di ostacolo alla vigilanza per 11 imputati che in primo grado erano stati assolti.

Il processo riguardava, lo ricordiamo, presunte irregolarità nella gestione di Ubi prima della fusione con Intesa Sanpaolo. La sentenza dell’8 ottobre, arrivata dopo tre anni di udienze, emessa dal collegio giudicante (presidente Stefano Storto, a latere Andrea Guadagnino e Maria Beatrice Parati) ha assolto 30 dei 31 imputati.

La Procura aveva chiesto 26 condanne e quattro assoluzioni.

L’unica condanna a 1 anno e 7 mesi era stata emessa per Franco Polotti.

L’ex presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio e l’ex presidente del consiglio di gestione Emilio Zanetti sono stati assolti nel merito da entrambe le accuse: “perché il fatto non sussiste” dal reato di ostacolo all’autorità di vigilanza e “per non aver commesso il fatto” dal reato di illecita influenza in assemblea. L’ex consigliere delegato di Ubi Banca Victor Massiah è stato assolto dall’accusa di ostacolo all’autorità di vigilanza perché “il fatto non sussiste” ed è stato prosciolto dall’accusa di illecita influenza in assemblea per intervenuta prescrizione.

Il pm Mandurino aveva chiesto per Massiah una condanna a 5 anni di reclusione, per Moltrasio a 5 anni e 10 mesi e per Zanetti a 5 anni e 10 mesi con una multa di 10mila euro.

Ora a Brescia si terrà il processo d’appello.

